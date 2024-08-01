ABD, Lübnan Seyahati İçin Uyarıda Bulundu

ABD'den Lübnan'a Seyahat Yasağı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, son dönemde yaşanan gerginlikler dolayısıyla vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Gerekçe Nedir?

Yapılan açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimlerin bu uyarının temel sebebi olduğu belirtildi.

Halen Lübnan'da Bulunanların Durumu

Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına güvenli alanlara sığınmaları ve özellikle ülkenin güney bölgesinde bulunanların derhal bölgeden ayrılması tavsiye edildi.

Bu uyarıyla birlikte, Amerikan hükümeti yaşanan gelişmelerin ciddiyetine dikkat çekmiş oldu.