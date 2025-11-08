ABD, Macaristan’a Rus enerji yaptırımlarında 1 yıllık muafiyet verdi

Beyaz Saray, Orban-Trump görüşmesi sonrası Macaristan’ı Rus petrol ve doğal gazı yaptırımlarından 1 yıl muaf tuttu; ülke ABD’den yaklaşık 600 milyon dolarlık LNG taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:16
ABD, Macaristan’a Rus enerji yaptırımlarında 1 yıllık muafiyet verdi

ABD, Macaristan’a Rus enerji yaptırımlarında 1 yıllık muafiyet verdi

Beyaz Saray: Muafiyet Orban-Trump görüşmesi sonrası kararlaştırıldı

Beyaz Saray’dan adı açıklanmayan bir yetkili, ABD’nin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlarından Macaristan’ı 1 yıl süreyle muaf tutacağını açıkladı.

Yetkili, kararın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Washington görüşmesinin ardından alındığını belirtti. Ayrıca Macaristan’ın, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde sözleşmelerle ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alma taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, toplantının önemli bir sonucu olarak ABD’nin Macaristan’a petrol ve doğal gaz yaptırımlarından 'tam ve sınırsız' muafiyet tanıdığını ve bu karardan dolayı minnettar olduklarını ifade etti: Macaristan’ın enerji güvenliğini garanti altına alan bu karardan dolayı minnettarız.

Orban, dün Beyaz Saray’a giderek Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ilk ikili görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmede Orban, ülkesinin Rus petrolüne olan bağımlılığını vurguladı. Trump ise denize kıyısı olmayan ve Rusya’dan gelen petrol ve doğal gaza bağımlı bir ülke olan Macaristan’ın alternatif kaynaklardan petrol ve gaz sağlamasının güç olması nedeniyle muafiyetin değerlendirildiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere Trump, geçtiğimiz ay Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosnefte yaptırımlar getirmişti. Bu yaptırımlar, söz konusu şirketlerden petrol satın alan ülkelerdeki kuruluşlara yönelik ek yaptırımları da kapsıyordu.

BEYAZ SARAY'DAN BİR YETKİLİ, ABD'NİN RUS PETROL VE DOĞAL GAZINA YÖNELİK YAPTIRIMLARDAN...

BEYAZ SARAY'DAN BİR YETKİLİ, ABD'NİN RUS PETROL VE DOĞAL GAZINA YÖNELİK YAPTIRIMLARDAN MACARİSTAN'I 1 YIL SÜREYLE MUAF TUTACAĞINI İFADE ETTİ.

BEYAZ SARAY'DAN BİR YETKİLİ, ABD'NİN RUS PETROL VE DOĞAL GAZINA YÖNELİK YAPTIRIMLARDAN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Bilecik'te Örgüyle Alzheimer'a Karşı Mücadele
4
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
112'yi Telefonda Yönlendirdi: ATT Hilal Görür Heimlich ile Engelli Gencin Hayatını Kurtardı
7
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet