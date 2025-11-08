ABD, Macaristan’a Rus enerji yaptırımlarında 1 yıllık muafiyet verdi

Beyaz Saray: Muafiyet Orban-Trump görüşmesi sonrası kararlaştırıldı

Beyaz Saray’dan adı açıklanmayan bir yetkili, ABD’nin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlarından Macaristan’ı 1 yıl süreyle muaf tutacağını açıkladı.

Yetkili, kararın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Washington görüşmesinin ardından alındığını belirtti. Ayrıca Macaristan’ın, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde sözleşmelerle ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alma taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, toplantının önemli bir sonucu olarak ABD’nin Macaristan’a petrol ve doğal gaz yaptırımlarından 'tam ve sınırsız' muafiyet tanıdığını ve bu karardan dolayı minnettar olduklarını ifade etti: Macaristan’ın enerji güvenliğini garanti altına alan bu karardan dolayı minnettarız.

Orban, dün Beyaz Saray’a giderek Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ilk ikili görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmede Orban, ülkesinin Rus petrolüne olan bağımlılığını vurguladı. Trump ise denize kıyısı olmayan ve Rusya’dan gelen petrol ve doğal gaza bağımlı bir ülke olan Macaristan’ın alternatif kaynaklardan petrol ve gaz sağlamasının güç olması nedeniyle muafiyetin değerlendirildiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere Trump, geçtiğimiz ay Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosnefte yaptırımlar getirmişti. Bu yaptırımlar, söz konusu şirketlerden petrol satın alan ülkelerdeki kuruluşlara yönelik ek yaptırımları da kapsıyordu.

