ABD, Macaristan vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

ABD, 2023'te Macaristan vatandaşlarına getirilen seyahat kısıtlamalarının, ülkenin güvenlik açıklarını gidermek için attığı adımların tamamlanmasının ardından kaldırıldığını duyurdu.

ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanlığının Macar pasaportları verilen yaklaşık bir milyon yabancının kimliklerinin "yeterince doğrulanmamasından" kaynaklanan kaygılar nedeniyle 2023'te uygulamaya konulan kısıtlamaların tamamen sona erdiği belirtildi.

Kararın dayanağı, Macaristan'ın güvenlik açıklarını gidermeye yönelik attığı adımları tamamlaması olarak gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan (Donald) Trump gibi, Macaristan Başbakanı (Viktor) Orban da sınırlarının güvenliğini sağlamak ve ülkesine kimlerin girdiğini kontrol etmek konusunda kararlı. Ülkeler sınırlarının güvenliğini sağladığında tüm dünyayı daha güvenli bir yer haline getiriyorlar ve bunu yaptıkları için ödüllendirilmeliler."

2023'te yapılan düzenlemeler

2023'te ABD, Vize Muafiyet Programı kapsamında Macaristan vatandaşlarına ilişkin değişiklikler yapmıştı. Bu düzenlemeler kapsamında Macaristan vatandaşlarının Seyahat Onayı Elektronik Sistemi kapsamındaki seyahatlerinin geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülmüş ve ABD'ye girişler her yolcu için tek giriş ile sınırlandırılmıştı.

Söz konusu değişiklikler, Vize Muafiyet Programı ile 90 güne kadar vizesiz iş veya turizm amaçlı girişlere ilişkin endişeler doğrultusunda yapılmıştı.

Basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul uygulaması

Macaristan hükümeti, 2011'de 'basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul' prosedürünü başlattı. Bu uygulama, Macaristan'da yaşamamış veya yaşamayı düşünmemiş olsalar da Macar soyundan geldiğini iddia edenlere yönelikti.

Başta Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere komşu ülkelerde yaşayan en az 2 milyon etnik Macar'dan yüz binlercesi, bu prosedür sayesinde Macaristan vatandaşlığı almıştı.

Açıklama, ABD'nin daha önce dile getirdiği güvenlik endişelerinin giderilmesi üzerine kısıtlamaları sona erdirdiğini teyit etti.