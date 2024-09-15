ABD, Maduro'nun İktidardan Düşürülme İddiasını Reddetti

ABD, Venezuela'nın iktidar değişikliği iddialarını ve CIA suçlamalarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:28
ABD, Maduro'nun İktidardan Düşürülme İddiasını Reddetti

ABD, Venezuela'nın İddialarını Yalanladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan düşürme konusunda ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü iddialara yanıt verdi.

İlk Açıklama ve İddialar

CBS News'e göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD hükümetinin Venezuela'da tutuklanan üç vatandaş ile ilgili doğrulanmamış bazı raporlara aşina olduğunu ifade etti. Sözcü, "Maduro'yu iktidardan düşürme planına ABD'nin karıştığı şeklindeki iddialar kesinlikle asılsızdır. ABD, Venezuela'daki siyasi krizin demokratik yollarla çözümünü desteklemekte kararlıdır" dedi.

Venezuela'daki Gelişmeler

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, Maduro'ya suikast ve terör eylemleri planlamak için üç ABD'li, iki İspanyol ve bir Çek vatandaşının tutuklandığını iddia etti. Cabello, tutuklanan İspanyol vatandaşlarının İspanyol istihbaratı ile bağlantılı olduğunu ve CIA'in Maduro'yu devirmek için bir plan yürüttüğünü öne sürdü.

İspanya ile Diplomatik Kriz

28 Temmuz'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'e İspanya hükümetinin verdiği destekle tırmandı. İspanyol Meclisi, Gonzalez'i Venezuela'nın başkanı olarak tanıdı ve bu durum, iki ülke arasında diplomatik bir krizin patlak vermesine yol açtı.

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, İspanya ile tüm diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkilerin kesilmesini istemiş ve İspanya Krallığı'nın temsilcilerinin ülkeyi terk etmesini talep etmiştir. ABD yönetimi de seçimlerin adil olmadığını vurgulayarak Maduro'ya yakın 16 yetkiliye yaptırım uygulamıştır.

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