ABD Mahkemesi, Dış Yardım Fonlarının Yeniden Başlatılmasına Karar Verdi

ABD'de bir federal yargıç, Trump yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi.

Mahkeme Kararının Nedeni

Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, yurt dışındaki çalışmaları için ABD fonlarından yararlanan sağlık kuruluşları AIDS Aşı Savunuculuğu Koalisyonu ve Küresel Sağlık Konseyi tarafından açılan dava kapsamında bu karara ulaştı. Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasına ilişkin kararın geçici süreyle durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, hükümet yetkililerinin "Kongre tarafından tahsis edilen yabancı yardımların askıya alınmasına yönelik mantıklı bir açıklama sunmadığını" belirtti. Dış yardım fonlarında meydana gelen ani kesintinin, ABD'nin yurt dışındaki yardım programlarını yürüten sivil toplum kuruluşları ve diğer organizasyonlar üzerinde yarattığı "geniş çaplı zarar" olarak değerlendirildi.

USAID İle İlgili Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamıştı. Bu kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği ve programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için bir 90 günlük inceleme süresi başlatılacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" ifade etti. Ayrıca, ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu da duyurdu.