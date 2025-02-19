ABD Mahkemesi, Musk ve DOGE'nin Federal Eylemlerine Onay Verdi

ABD Federal Mahkemesi'nden Musk ve DOGE için Kritik Karar

ABD’deki federal mahkeme, milyarder iş insanı Elon Musk’ın yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) federal kurumların veri sistemlerine erişimini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetti.

Yargıç Tanya Chutkan'ın Açıklamaları

ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, DOGE ve Musk’ın eylemlerine yönelik açılan davayla ilgili kararını açıkladı. 14 Demokrat eyaletin başsavcısı tarafından açılan davada, Chutkan, söz konusu eyaletlerin DOGE’nin eylemlerini "geçici durdurma" talebi hususunda "telafisi mümkün olmayan zarar göreceklerini göstermede başarısız olduklarına" hükmetti.

Chutkan, 10 sayfalık karar metninde, "Mahkeme, DOGE'nin öngörülemeyen eylemlerinin davacılar ve birçok kurum ve sakini için önemli belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açtığının farkındadır. Ancak davalıların davacılara telafisi mümkün olmayan zararlar verebilecek eylemlerde bulunma olasılığı yeterli değildir," ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.

Anayasal İhlal İddiası ve Sonuçları

Davacı eyaletlerin Musk'ın eylemlerinin anayasadaki Atama Maddesi'ni ihlal ettiği iddialarının "ciddi sonuçları" olduğunu belirten Chutkan, Yüksek Mahkeme’ye işaret ederek bunların anayasal çerçevede "yürütme suistimalleri" oluşturduğunu belirtti.

Chutkan, Musk’ın, ABD yasalarına göre "önemli yetki" kullanan memurlar için anayasal olarak başkan tarafından aday gösterilme ve ABD Senatosu tarafından onaylanma sürecinin gerekliliğine dikkat çekerek, bu sürecin Monitör tarafından atlanamayacağına vurgu yaptı.

Musk'ın DOGE ile İlgili Yürütme Emirleri

ABD Başkanı Donald Trump, görevine başladığı ilk günde Musk liderliğindeki DOGE'yi kuran bir yürütme emri imzalamış ve bu departmana federal harcamaları azaltma görevi vermişti. Bu durum, Musk’ın DOGE'nin federal kurumlardaki çalışanları idari izne çıkarma veya gönüllü olarak işten ayrılmalarını teklif etme gibi uygulamalarını tartışmalı hale getirmişti.

14 Demokrat eyaletin başsavcıları, DOGE’nin uygulamalarının "geçici olarak" durdurulması için federal mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme, başvuruya olumsuz yanıt vermiştir.

Dava sürecinde Yargıç Chutkan’ın talep ettiği belgeler doğrultusunda, Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, Musk'ın hükümetteki rolüne dair mahkemeye bilgi sunmuş, dosyada Musk'ın "ABD başkanına kıdemli danışmanlık" yaptığı ve "diğer tüm kıdemli Beyaz Saray danışmanları gibi kendi başına hükümet adına karar almak için resmi veya fiili bir yetkisi bulunmadığı" ifadelerini paylaşmıştır.