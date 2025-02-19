ABD Mahkemesi, Musk ve DOGE'nin Federal Eylemlerine Onay Verdi

ABD Federal Mahkemesi, Elon Musk’ın yönetimindeki DOGE'nin federal kurumlarla ilgili eylemlerini durdurma talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 02:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 02:28
ABD Mahkemesi, Musk ve DOGE'nin Federal Eylemlerine Onay Verdi

ABD Federal Mahkemesi'nden Musk ve DOGE için Kritik Karar

ABD’deki federal mahkeme, milyarder iş insanı Elon Musk’ın yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) federal kurumların veri sistemlerine erişimini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetti.

Yargıç Tanya Chutkan'ın Açıklamaları

ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, DOGE ve Musk’ın eylemlerine yönelik açılan davayla ilgili kararını açıkladı. 14 Demokrat eyaletin başsavcısı tarafından açılan davada, Chutkan, söz konusu eyaletlerin DOGE’nin eylemlerini "geçici durdurma" talebi hususunda "telafisi mümkün olmayan zarar göreceklerini göstermede başarısız olduklarına" hükmetti.

Chutkan, 10 sayfalık karar metninde, "Mahkeme, DOGE'nin öngörülemeyen eylemlerinin davacılar ve birçok kurum ve sakini için önemli belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açtığının farkındadır. Ancak davalıların davacılara telafisi mümkün olmayan zararlar verebilecek eylemlerde bulunma olasılığı yeterli değildir," ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.

Anayasal İhlal İddiası ve Sonuçları

Davacı eyaletlerin Musk'ın eylemlerinin anayasadaki Atama Maddesi'ni ihlal ettiği iddialarının "ciddi sonuçları" olduğunu belirten Chutkan, Yüksek Mahkeme’ye işaret ederek bunların anayasal çerçevede "yürütme suistimalleri" oluşturduğunu belirtti.

Chutkan, Musk’ın, ABD yasalarına göre "önemli yetki" kullanan memurlar için anayasal olarak başkan tarafından aday gösterilme ve ABD Senatosu tarafından onaylanma sürecinin gerekliliğine dikkat çekerek, bu sürecin Monitör tarafından atlanamayacağına vurgu yaptı.

Musk'ın DOGE ile İlgili Yürütme Emirleri

ABD Başkanı Donald Trump, görevine başladığı ilk günde Musk liderliğindeki DOGE'yi kuran bir yürütme emri imzalamış ve bu departmana federal harcamaları azaltma görevi vermişti. Bu durum, Musk’ın DOGE'nin federal kurumlardaki çalışanları idari izne çıkarma veya gönüllü olarak işten ayrılmalarını teklif etme gibi uygulamalarını tartışmalı hale getirmişti.

14 Demokrat eyaletin başsavcıları, DOGE’nin uygulamalarının "geçici olarak" durdurulması için federal mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme, başvuruya olumsuz yanıt vermiştir.

Dava sürecinde Yargıç Chutkan’ın talep ettiği belgeler doğrultusunda, Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, Musk'ın hükümetteki rolüne dair mahkemeye bilgi sunmuş, dosyada Musk'ın "ABD başkanına kıdemli danışmanlık" yaptığı ve "diğer tüm kıdemli Beyaz Saray danışmanları gibi kendi başına hükümet adına karar almak için resmi veya fiili bir yetkisi bulunmadığı" ifadelerini paylaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fas'ta İsrailli Bakan Regev'in Katılımı Protesto Edildi
2
İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter'dan Mısır'a Sert Suçlamalar
3
Ankara'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı
4
Trump'tan Tüp Bebek Tedavisinde Reform Hamlesi
5
ABD Mahkemesi, Musk ve DOGE'nin Federal Eylemlerine Onay Verdi
6
Trump'tan Zelenskiy'e Davet Mesajı: 'Savaşı Üç Yıl Önce Bitirmeliydiniz'
7
Bursa'da Coşkulu Türk Halk Müziği Konseri Gerçekleşti

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek