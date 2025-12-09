ABD Mahkemesi Rümeysa Öztürk'ün SEVIS Kaydını Yeniden Aktifleştirdi

ABD mahkemesi Rümeysa Öztürk’ün SEVIS kaydını geri yükledi

Federal mahkeme, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından uygulanan kısıtlamayı kaldırarak, öğrencinin kaydının Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi (SEVIS) veri tabanına geri yüklenmesine hükmetti.

Mahkeme kararıyla, Mayıs ayında serbest bırakılan Öztürk hakkında ICE tarafından uygulanan kısıtlama sona erdirildi. ABD Bölge Yargıcı Denise Casper, verdiği geçici kararda, Başkan Donald Trump yönetiminin, ICE tarafından yönetilen SEVIS veri tabanına Öztürk'ün ismini tekrar koymak zorunda olduğunu belirtti.

Avukatları ne dedi

Öztürk'ün avukatları, SEVIS kaydının geri yüklenmesinin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde çocuk gelişimi ve medya alanında doktora öğrencisi olan müvekkillerinin çalışmalarına ve araştırmalarına katılabilmesine olanak tanıyacağını ifade etti.

"Sekiz uzun ayın ardından, bu kayıt şimdi nihayet geri yüklenecek"

Rümeysa Öztürk, karara ilişkin yaptığı açıklamada öğrenci kaydının "hukuka aykırı bir şekilde iptal edildiğini" ve bunun, "herkes için eşit onur ve insanlık" savunusunu içeren ortak bir görüş yazısı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Öztürk, "Sekiz uzun ayın ardından, bu kayıt şimdi nihayet geri yüklenecek. Yasa dışı tutuklanmam ve Louisiana’daki utanç verici kar amaçlı bir ICE hapishanesinde 45 gün gözaltında tutulmamla başlayan bu vahşeti yaşadıktan sonra, eğitim hakları ellerinden alınan herkesle daha fazla bağ kuruyorum" ifadelerini kullandı.

ACLU'dan değerlendirme

Massachusetts Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) hukuk direktörü Jessie Rossman, aylar süren "yasa dışı ve adaletsiz muameleden" sonra kaydın yeniden yürürlüğe gireceği için memnuniyet duyduklarını bildirdi. Rossman, "Bayan Öztürk, çocuk gelişimi ve medyayı incelemek için bir akademisyen olarak Massachusetts’e geldi ve doktorasını tam olarak yürütebildiğinde hepimiz bundan fayda sağlarız" dedi.

SEVIS kaydı nedir?

SEVIS kaydı, ABD’de öğrenci statüsünün aktif olduğunu gösteren elektronik kayıttır. Öğrencinin SEVIS kaydı silinirse, öğrenci vizesi fiilen geçersiz hale gelir ve kişi çalışamaz, okuluna devam edemez, hatta ülkede kalamaz duruma gelir.

Ne olmuştu?

Fulbright bursuyla Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart saat 17.15'te iftara gitmek üzere Somerville’deki evinden çıktıktan sonra ICE ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk, Boston’da ICE tarafından "Filistin’e destek verdiği" gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra Vermont ve Louisiana’ya götürülmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk’ün "Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla işlem yapıldığını açıklamıştı.

Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, saatler sonra öğrencinin serbest bırakılması için Boston Bölge Mahkemesi’ne acil dilekçe sunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtmiş, ancak mahkeme sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurmuştu.

Üniversiteye yönelik eleştiri

Mart 2024’te üniversite gazetesinde yayımlanan ortak bir makalede Öztürk, okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirmişti. Yazıda okul yönetiminden İsrail ile bağlantıların kesilmesi ve "Filistin soykırımını kabul etmesi" gibi talepler yer almıştı.

Konuya ilişkin gelişmeler, Öztürk’ün akademik statüsünün geri kazanılması ve SEVIS kaydının yeniden aktifleştirilmesiyle devam ediyor.

