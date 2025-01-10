ABD Mahkemesi Trump'ın Rapor Engelleme Talebini Reddetti

ABD mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını davasıyla ilgili raporun yayınlanmasını engelleme talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:49
ABD Mahkemesi Trump'ın Rapor Engelleme Talebini Reddetti

ABD Mahkemesi Trump'ın Rapor Engelleme Talebini Reddetti

ABD'de mahkeme, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in 6 Ocak Kongre baskını davasıyla ilgili nihai raporunun yayınlanmasını engellemek için yaptığı acil talebi reddetti. Mahkeme, 11. Federal Bölge Temyiz Mahkemesi, Trump'ın hukuk ekibinin Smith'in soruşturmayla ilgili raporunun yayınlanmasını engellemeleri isteğini değerlendirdi.

Buna rağmen mahkeme, Smith'in raporunun yayınlanmasını üç gün süreyle durdurarak, Trump'ın avukatlarının belirttiği gibi davanın Yüksek Mahkeme'ye taşınmasına olanak tanıdı.

Smith'in soruşturması, Trump'ın görevdeki ilk dönemini tamamladıktan sonra gizli belgelerin Beyaz Saray'dan çıkarılıp Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine aktarılmasını içeriyor. Trump, 20 Ocak'ta Oval Ofis'teki ikinci dönemi için yemin edecek.

Dün, Adalet Bakanlığı, Özel Yetkili Savcı Smith'in hazırladığı, Trump aleyhindeki iki davanın bulgularını kapsayan raporun yalnızca "seçimlere müdahale" ile ilgili ilk bölümünü açıklayacağını duyurmuştu. 25 Kasım 2024'te açıklama yapan Adalet Bakanlığı, seçilmiş Başkan Trump'a karşı 2020 seçimlerine müdahale iddialarıyla açılan davanın düşürüldüğünü bildirmişti.

Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı. Trump ise seçim öncesi düzenlediği mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını belirtmişti.

Diğer yandan, Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görev süresi sona erdikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava geçtiğimiz temmuz ayında düşürülmüştü. Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetme gerekçesi olarak, iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith'in atanması ve finansmanını göstermişti.

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