DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,26 -0,2%
ALTIN
4.613,73 -1,12%
BITCOIN
4.444.297,99 0,94%

ABD Mahkemesi Trump Yönetiminin 600 Guatemalalı Çocuğun Sınır Dışı Edilmesini Durdurdu

Federal mahkeme, Trump yönetiminin 10 ila 17 yaşlarındaki 10 çocuğun sınır dışı edilmesi kararını ve yaklaşık 600 Guatemalalı refakatsiz çocuğun işlemlerini 14 günlüğüne durdurdu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:44
ABD Mahkemesi Trump Yönetiminin 600 Guatemalalı Çocuğun Sınır Dışı Edilmesini Durdurdu

Mahkeme Trump yönetiminin Guatemalalı çocukların sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu

Yargıç Sparkle Sooknanan'ın kararı, yaklaşık 600 refakatsiz çocuğun işlemlerini etkiledi

ABD'de federal bir yargıç, Donald Trump yönetiminin Guatemalalı yaklaşık 600 refakatsiz çocuğu sınır dışı etme kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, avukatlar yönetimin ülkeye yasa dışı yollarla ve aileleri olmadan gelen 10 ila 17 yaşlarındaki 10 çocuk hakkında verdiği sınır dışı kararına karşı dava açtı.

Davada, bu çocukların ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda "istismar, yok sayılma, yargılanma ya da işkenceye" maruz kalabilecekleri öne sürüldü.

Başkent Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle Sooknanan, çocukların sınır dışı edilmesi kararının yürütmesini 14 günlüğüne durdurma kararı verdi. Bu kararın ardından söz konusu 10 çocuğun yanı sıra yaklaşık 600 Guatemalalı refakatsiz çocuğun da sınır dışı işlemleri askıya alınmış oldu.

Kararın açıklandığı sırada bazı çocukların çoktan uçağa bindirildiği, ancak karar sonrası uçaktan indirilerek Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisi'ne (Office of Refugee Resettlement) gönderildikleri bildirildi.

Demokrat Senatör Ron Wyden, Trump yönetiminin ABD'ye aileleri olmadan gelen yaklaşık 600 Guatemalalı çocuğu sınır dışı etme planına tepki göstermişti.

Trump yönetimi, göçmen karşıtı kararları nedeniyle sıkça eleştiriliyor; birçok adımı ise mahkeme kararlarıyla engelleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eda Nur Kaplan ile Canlandırmalı Eğitim Modellemesi
2
Samsunlu Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek 2025-2026 Av Sezonunu Açtı
3
TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?
4
Tekirdağ'da Feci Kaza: Pikaba Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Türkiye Ekonomisi 2. Çeyrekte Yıllık %4,8 Büyüdü
7
Güney Kore, 15 Yıl Sonra Kuzey'e Yönelik 'Propaganda' Radyosunu Durdurdu

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025