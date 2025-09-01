ABD Mahkemesi Trump Yönetiminin 600 Guatemalalı Çocuğun Sınır Dışı Edilmesini Durdurdu

Mahkeme Trump yönetiminin Guatemalalı çocukların sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu

Yargıç Sparkle Sooknanan'ın kararı, yaklaşık 600 refakatsiz çocuğun işlemlerini etkiledi

ABD'de federal bir yargıç, Donald Trump yönetiminin Guatemalalı yaklaşık 600 refakatsiz çocuğu sınır dışı etme kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, avukatlar yönetimin ülkeye yasa dışı yollarla ve aileleri olmadan gelen 10 ila 17 yaşlarındaki 10 çocuk hakkında verdiği sınır dışı kararına karşı dava açtı.

Davada, bu çocukların ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda "istismar, yok sayılma, yargılanma ya da işkenceye" maruz kalabilecekleri öne sürüldü.

Başkent Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle Sooknanan, çocukların sınır dışı edilmesi kararının yürütmesini 14 günlüğüne durdurma kararı verdi. Bu kararın ardından söz konusu 10 çocuğun yanı sıra yaklaşık 600 Guatemalalı refakatsiz çocuğun da sınır dışı işlemleri askıya alınmış oldu.

Kararın açıklandığı sırada bazı çocukların çoktan uçağa bindirildiği, ancak karar sonrası uçaktan indirilerek Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisi'ne (Office of Refugee Resettlement) gönderildikleri bildirildi.

Demokrat Senatör Ron Wyden, Trump yönetiminin ABD'ye aileleri olmadan gelen yaklaşık 600 Guatemalalı çocuğu sınır dışı etme planına tepki göstermişti.

Trump yönetimi, göçmen karşıtı kararları nedeniyle sıkça eleştiriliyor; birçok adımı ise mahkeme kararlarıyla engelleniyor.