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ABD Mahkemesindeki Suikast İddiası: Hindistan'dan Sert Tepki

Hindistan, ABD mahkemesinin Sih liderine suikast planı iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Açıklamalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:28
ABD Mahkemesindeki Suikast İddiası: Hindistan'dan Sert Tepki

Hindistan, ABD'deki Suikast İddialarını Reddetti

ABD'de, Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketi lideri Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik suikast planları konusunda başlatılan yasal süreç, Hindistan'ın tepkisini çekti. Uygulanan iddialara göre, Hindistan hükümeti ve bazı üst düzey yetkililere mahkeme çağrısı yapılmıştı. Delhi yönetimi, bu tür "yersiz suçlamalar" yönündeki açıklamalarını yineledi.

Pannun ve Suikast İddiaları

Pannun, ABD ve Kanada vatandaşı olarak, suikast planları yapıldığına dair Hindistan hükümeti ve eski bir istihbarat başkanının da aralarında olduğu bazı yetkililere karşı dava açtı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, "Bu iddialar tamamen asılsızdır" diyerek, Pannun'u destekleyen örgütün yasadışı olduğunu vurguladı.

Gazete İddiaları ve Son Gelişmeler

Washington Post'un haberine göre, RAW mensubu Vikram Yadav, Pannun'a yönelik komplonun arkasındaki isim olarak gösterilmişti. Pannun hakkında Hindistan'da terör suçlaması mevcut olmakla birlikte, Hindistan yönetimi bu gazetedeki iddiaları da reddetti.

ABD'ye İade Edilen Şüpheli

Suikast girişimine yönelik işbirliği içerisinde olduğu düşünülen Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, 30 Haziran 2023'te gözaltına alındıktan sonra, 17 Haziran 2024'te ABD'ye iade edildi. Aynı dönemde, ayrılıkçı Sih lideri Hardeep Singh Nijjar'nın Kanada'daki ölümü, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmişti.

Halistan fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaletinin yanı sıra Pakistan'ın çeşitli bölgelerini de Halistan olarak tanımlamaktadır.

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