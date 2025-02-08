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ABD, Meksika Sınırına 1500 Asker Daha Gönderecek

ABD, düzensiz göçü engellemek amacıyla Meksika sınırına 1500 asker göndermeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:36
ABD, Meksika Sınırına 1500 Asker Daha Gönderecek

ABD, Meksika sınırındaki düzensiz göçmen akışını engellemek adına yaklaşık 1500 asker daha göndermeyi planlıyor. Washington'dan elde edilen bilgilere göre, North Carolina eyaletindeki 18. Hava İndirme Kolordusu'na ait bir lojistik tugayın güney sınırına gönderilmesini onaylayan bir yetkili, bu adımın Başkan Donald Trump'ın "göçü önlemeye yönelik artan baskısını desteklemek" amacı taşıdığını belirtti.

Yeni yönlendirilen birliklerin, ABD ile Meksika arasındaki tel bariyerleri kurmasına yardımcı olması ve sınır devriyesinde ihtiyaç duyulan ulaşım, istihbarat gibi destekleri sağlaması bekleniyor. Trump yönetimi, bu askerlerle birlikte daha önce sınırda konuşlandırılan 1600 kişilik askeri birliğin sayısını artırmayı hedefliyor.

Ayrıca, Pentagon'un, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin bir kısmının tutulacağı Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde görev almak üzere yaklaşık 500 deniz piyadesi göndermeye karar verdiği de gelen bilgiler arasında. Tüm bu asker sevkiyatlarının tamamlanmasının ardından, Trump hükümeti döneminde, ABD'nin sınır güvenliğini desteklemek için görevlendirilen ek asker sayısı yaklaşık 3 bin 600 olacak.

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