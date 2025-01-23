ABD, Meksika Sınırına 1500 Ek Asker Gönderiyor

ABD, Meksika Sınırında Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması amacıyla bölgeye ek 1500 asker konuşlandırılacağını duyurdu. Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, bu yeni gönderimin, ABD'nin güney sınırındaki mevcut güvenlik güçlerinin sayısının %60 oranında artış göstermesini sağlayacağını belirtti.

Ek Asker ve Destek Personeli Görevde

Salesses, Teksas ve San Diego bölgelerine yönelik olarak sınırda ek havadan istihbarat ve gözetleme destek personeli görevlendirileceğini kaydetti. Ayrıca, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından gözaltına alınan 5 binden fazla kişinin sınır dışı edilmesi için hava ikmal desteği sağlanacağına dikkat çekti.

Salesses, "Bakanlık, kısa sürede İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ile işbirliği içinde, sınırlarımızda tehditleri ele almak üzere yeni uygulamalar geliştirecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Stratejisi ve 10,000 Asker İddiası

Diğer yandan, Washington Post gazetesinin edindiği bilgiye göre, Trump'ın Meksika sınırına ek olarak 10,000 askeri konuşlandırma planları da mevcut. Bu askerlerin, sınır devriyesi personelini desteklemesi bekleniyor.

Belgede, sınırda gözaltına alınanların hava yoluyla sınır dışı edilmesi için talimatlar olduğu, ayrıca yeni gözaltı tesisleri açılacağının da altı çizildi. İç Güvenlik Bakanlığı yılda yaklaşık 165 dolar maliyetle her yetişkin için bir yatak sağlamayı öngörüyor.

ABD Askeri Destek Veriyor

ABD'de "Posse comitatus" yasası gereği, aktif görevdeki askerler, özel izin olmaksızın ülke içinde kolluk kuvvetlerinin rolünü üstlenemiyor. Şu anda, Teksas'ın El Paso bölgesinde yaklaşık 2,200 aktif asker, lojistik destek sağlamak amacıyla sahada bulunuyor.

Ayrıca, eyaletin Ulusal Muhafızları tarafından yürütülen Yalnız Yıldız Operasyonu kapsamında, yaklaşık 4,500 kişilik bir askeri birlik de sınırda görev alıyor.