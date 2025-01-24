DOLAR
35,69 -0,16%
EURO
37,48 -0,68%
ALTIN
3.183,51 -0,97%
BITCOIN
3.762.718,35 -2,43%

ABD, Meksika Sınırına Binlerce Asker Göndermeyi Planlıyor

ABD'li yetkililer, Meksika sınırına göçmen geçişini engellemek için binlerce asker gönderileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:07
ABD, Meksika Sınırına Binlerce Asker Göndermeyi Planlıyor

ABD, Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor

ABD'li yetkililer, Meksika sınırında göçmen geçişini durdurmak amacıyla alınacak yeni önlemler kapsamında, sınıra "binlerce" asker konuşlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Güvenlik nedeniyle adını paylaşmayan bu yetkililer, Associated Press (AP) ile yaptıkları görüşmede, ülkenin güney sınırına gönderilecek takviye askerlerin sayısının kesin olarak belirlenmediğini ancak “binlerce” olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Askerlerin Konumları ve Birimleri

Yetkililer, konuşlanacak askerlerin, aktif güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gibi çeşitli birimlerden seçileceğini belirtti. Askerlerin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşturulabileceği, çoğunluğunun Texas’taki El Paso sınırına, geri kalan kısmının ise California’daki San Diego üzerinden sınırın daha geniş bölgesine dağılmasının planlandığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sınır güvenliğini artırmak amacıyla bu bölgeye ek 1500 asker daha gönderileceğini açıklamıştı. Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesinden bu yana bölgede aktüel güvenlik güçleri sayısında yüzde 60'lık bir artışı temsil ettiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
3
İsrail Hükümeti'nden Lübnan'a Çekilme Talimatı: Ordunun Kalma Süresi Uzatıldı
4
Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti
5
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ile AB Diyaloğu İçin Yoğun Çaba Harcadım
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
7
Sivas Merkezli Kripto Dolandırıcılığı: 43 Kişi Mağdur, 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!