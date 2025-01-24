ABD, Meksika Sınırına Binlerce Asker Göndermeyi Planlıyor

ABD, Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor

ABD'li yetkililer, Meksika sınırında göçmen geçişini durdurmak amacıyla alınacak yeni önlemler kapsamında, sınıra "binlerce" asker konuşlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Güvenlik nedeniyle adını paylaşmayan bu yetkililer, Associated Press (AP) ile yaptıkları görüşmede, ülkenin güney sınırına gönderilecek takviye askerlerin sayısının kesin olarak belirlenmediğini ancak “binlerce” olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Askerlerin Konumları ve Birimleri

Yetkililer, konuşlanacak askerlerin, aktif güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gibi çeşitli birimlerden seçileceğini belirtti. Askerlerin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşturulabileceği, çoğunluğunun Texas’taki El Paso sınırına, geri kalan kısmının ise California’daki San Diego üzerinden sınırın daha geniş bölgesine dağılmasının planlandığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sınır güvenliğini artırmak amacıyla bu bölgeye ek 1500 asker daha gönderileceğini açıklamıştı. Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesinden bu yana bölgede aktüel güvenlik güçleri sayısında yüzde 60'lık bir artışı temsil ettiğini vurguladı.