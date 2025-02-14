ABD, Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor

ABD Meksika Sınırına Ek Birlikler Konuşlandırıyor

ABD'de Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory M. Guillot, Meksika sınırında karteller ve düzensiz göçmenlerle mücadele etmek üzere ilave askerlerin konuşlandırılacağını duyurdu.

Senato Komitesinde gerçekleştirilecek bütçe görüşmesi öncesinde açıklamalarda bulunan Guillot, Meksika sınırındaki kartel faaliyetlerinin ABD'nin toprak bütünlüğü ve vatandaşlarının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle, mevcut asker sayısının artırılmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin "Amerika Körfezi"'nde şu an için bir uçak gemisi bulunmadığını dile getiren Guillot, Sahil Güvenlik güçleriyle birlikte çalışacak ek kuvvetlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin hareketlerini takip etmek için havadan gözetleme faaliyetlerinin artırılacağı da vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından sınırda 1,600 kişilik bir askeri birliğin konuşlandırıldığı, ayrıca 500 deniz piyadesinin de Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde düzensiz göçmenlerin tutulması için görevlendirilmekte olduğu bildirildi.

Bu asker sevkiyatının tamamlanmasıyla birlikte, 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump hükümeti döneminde, ABD sınır güvenliğini desteklemek için görevlendirilen toplam asker sayısının yaklaşık 3,600 olacağı tahmin ediliyor. Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi talimatını da vermişti.