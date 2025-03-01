ABD, Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor

ABD, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak için bölgeye ek asker göndermeye hazırlanıyor. Yaklaşık 3 bin asker gönderileceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:55
ABD, Meksika Sınırına Ek Asker Gönderiyor

ABD, Meksika Sınırındaki Güvenliği Artırmak İstiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması amacıyla bölgeye ek asker konuşlandıracağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sınır güvenliği operasyonlarını güçlendirmek için bir Stryker Tugay Muharebe Birliği (SBCT) ve Genel Destek Havacılık Taburu'nun Meksika sınırına konuşlandırılması emrini verdiği belirtildi.

Asker Sayısı ve Önlemler

Bakanlık, sınıra gönderilecek askerlerin sayısına dair detay paylaşmazken, Associated Press'in adını vermek istemeyen üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, yaklaşık 3 bin askerin sınır bölgesine gönderileceği bildirildi.

Trump'ın Kararları

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı. Ayrıca, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermişti. Savunma Bakanı Hegseth, bu tesisin göçmenler için "mükemmel bir alan" olduğunu savunmuştu.

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