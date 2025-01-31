ABD, Meksika ve Kanada'ya %25, Çin'e %10 Gümrük Vergisi Getiriyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise %10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın daha önce dile getirdiği ilave gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarını net bir dille teyit etti.

Trump, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika ile ticarette açık verdiklerini ve ABD'nin bu konuda haksız yere para kaybettiğini savunmuştu. Başkan, iki ülkeye %25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü belirtmişti.

Bu gelişme, uluslararası ticarette önemli bir etki yaratması beklenen bir adım olarak öne çıkıyor.