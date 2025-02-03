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ABD, Meksika'ya Uygulanan Gümrük Vergisini 1 Ay Süreyle Durdurdu

ABD, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında gümrük vergisini bir ay süreyle durdurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:09
ABD, Meksika'ya Uygulanan Gümrük Vergisini 1 Ay Süreyle Durdurdu

ABD ve Meksika Arasında Sınır Güvenliği Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında, bu ülkeye uygulanan %25'lik gümrük vergisini 1 ay süreyle durdurduğunu duyurdu. Trump, bu açıklamayı Truth Social platformunda yaptı.

Başkanların Görüşmesi

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin son derece olumlu geçtiğini belirtti. İki lider, sınır güvenliği konusunda karşılıklı bir mutabakata vardıklarını ifade etti.

Asker Gönderilmesi ve Gümrük Vergisi

Trump yaptığı açıklamada, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre boyunca öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." şeklinde konuştu.

Fentanil ve Düzensiz Göçmenlerle Mücadele

Trump, bu adımların ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişini engelleyeceğini vurguladı ve Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Meksika'nın Yanıtı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini ve ABD'nin durdurduğu gümrük vergisinin bir ay süreyle geçerli olacağını duyurdu.

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