ABD Müslüman Organizasyonları'ndan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyinden Acil Silah Ambargosu Çağrısı

ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO), işgal altındaki Batı Şeria’da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı. Konsey, ABD hükümetine İsrail’e karşı derhal bir silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Cemal'den Sert Eleştiriler

USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden yönetimini samimiyetsizlikle suçladı. Cemal, "Biden ve yardımcıları, ABD vatandaşlarının güvenliğinden çok, İsrail hükümetine sınırsız silah ve finansman sağlamayı önceliklendiriyorlar," dedi.

Cemal, ayrıca, "Biden, Kamala Harris ve Kongre'nin tüm üyeleri, kontrolsüz bir şekilde süren İsrail’in insan imha hareketine karşı acil bir silah ambargosu uygulamak için harekete geçmelidir," şeklinde ifadelerde bulundu.

Eygi’nin Trajik Ölümü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’daki barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açması sonucu Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralandı. Filistinli bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı sivil yöntemlerle mücadele eden Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsüydü.

Eygi’nin ölümü, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Rachel Corrie ile benzerlik taşıyor.

Erdoğan’dan Sert Tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini kınayarak, İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını vermesi için uluslararası platformlarda mücadele edeceklerini söyledi.