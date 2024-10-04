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ABD, Nasrallah'ın Ateşkes Kabulü Hakkında Bilgisi Yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nasrallah'ın ateşkesi kabul ettiğine dair kendilerine bilgi verilmediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 01:20
ABD, Nasrallah'ın Ateşkes Kabulü Hakkında Bilgisi Yok

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallahın, İsrail tarafından öldürülmeden önce sunduğu ateşkes teklifini kabul ettiğine dair kendilerine yalan bilgi verilmediğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nasrallah'ın Beyanı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, PBS televizyonunda yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini ve ABD ile Fransa tarafından kendilerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu durumu onayladığı bilgisinin iletildiğini belirtmişti.

ABD Bilgi Eksikliği

Miller, Nasrallah'ın böyle bir kabulde bulunup bulunmadığı hakkında bilgileri olmadığını kaydetti: "Eğer bu doğruysa, bize hiçbir şekilde iletilmedi." şeklinde konuştu. Ayrıca, Hizbullah ile ateşkes üzerine yapılan görüşmelerde herhangi bir kabul mesajı almadıklarını belirtti.

İsrail'in Saldırılarının Kapsamı

Israil'in Lübnan'a yönelik saldırılarının amacının Hizbullah yetkililerini hedef almak olduğuna dikkat çeken Miller, "Biz nihayetinde bir ateşkes ve diplomatik bir çözüm görmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail'in sivil binalara yönelik saldırılarda sivil zararı azaltmaları gerektiğini ifade etti.

Bu gelişmeler, Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatını kaybetmesiyle daha da önem kazanıyor.

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