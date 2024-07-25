Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD, Netanyahu'nun Protestocularla İlgili İddialarını Reddediyor

ABD Dışişleri, Netanyahu'nun protestocular hakkında yaptığı İran destekli açıklamaları yalanladı ve gösteri hakkını savundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:44
ABD, Netanyahu'nun Protestocularla İlgili İddialarını Reddediyor

ABD, Netanyahu'nun Protestocularla İlgili İddialarını Reddediyor

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kongre'de yaptığı konuşmada, Filistin yanlısı protestocuları "kullanışlı ahmaklar" olarak nitelendirmesini yalanladı. Dışişleri Bakanlığı bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, Amerikan halkının İran'dan destek almadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Matthew Miller, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun iddialarına ilişkin soruları yanıtladı. Miller, "Amerika'da düzenlenen protestoların büyük çoğunluğunun İran'dan direkt emir almadığını ve bu gruptaki kişilerin çoğunun durumun farkında olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Protesto Hakkı Vurgu

Miller, protestolar konusunda, "ABD'de gösteri yapma hakkını kuvvetle destekliyoruz. Washington sokaklarında yürüyenlerin çoğunluğu, vatandaşlık haklarını kullanan vatansever Amerikalılardır" dedi.

Netanyahu'nun Açıklamalarına Yanıt

Miller, Netanyahu'nun Amerikalı göstericiler için kullandığı ifadeye doğrudan yanıt vermekten kaçındı. "Her zamanki gibi, İsrail Başbakanı'nın söylediklerine yanıt vermeme kuralını benimseyeceğim" dedi.

İç İşlerine Müdahale İddiası

AA muhabirinin "Netanyahu'nun açıklamaları içişlerine müdahale sayılır mı?" sorusuna Miller, "Hayır, bu kesinlikle bir müdahale değil. Buna içişlerine müdahale demem" şeklinde yanıt verdi.

Matthew Miller, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasını "Düşüncelerini ifade etme hakkına sahip, biz de düşüncelerimizi dile getirme özgürlüğüne sahibiz" şeklinde özetledi.

Protestolar ve Anayasal Haklar

Miller, protestolarla ilgili endişeleri olduğunda genellikle Netanyahu ile özel görüşmeler yaptıklarını belirtti. "Her Amerikalının Anayasal haklarını barışçıl bir şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu savunuyoruz" dedi.

Netanyahu, Kongre'de yaptığı konuşmada, ABD başkentinde kendisini protesto eden Amerikalı göstericileri "İran'ın desteklediği kullanışlı ahmaklar" olarak tanımlamış ve Kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor