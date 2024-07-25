ABD, Netanyahu'nun Protestocularla İlgili İddialarını Reddediyor

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kongre'de yaptığı konuşmada, Filistin yanlısı protestocuları "kullanışlı ahmaklar" olarak nitelendirmesini yalanladı. Dışişleri Bakanlığı bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, Amerikan halkının İran'dan destek almadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Matthew Miller, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun iddialarına ilişkin soruları yanıtladı. Miller, "Amerika'da düzenlenen protestoların büyük çoğunluğunun İran'dan direkt emir almadığını ve bu gruptaki kişilerin çoğunun durumun farkında olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Protesto Hakkı Vurgu

Netanyahu'nun Açıklamalarına Yanıt

protestolar konusunda, "ABD'de gösteri yapma hakkını kuvvetle destekliyoruz. Washington sokaklarında yürüyenlerin çoğunluğu, vatandaşlık haklarını kullanan vatansever Amerikalılardır" dedi.

Miller, Netanyahu'nun Amerikalı göstericiler için kullandığı ifadeye doğrudan yanıt vermekten kaçındı. "Her zamanki gibi, İsrail Başbakanı'nın söylediklerine yanıt vermeme kuralını benimseyeceğim" dedi.

İç İşlerine Müdahale İddiası

AA muhabirinin "Netanyahu'nun açıklamaları içişlerine müdahale sayılır mı?" sorusuna Miller, "Hayır, bu kesinlikle bir müdahale değil. Buna içişlerine müdahale demem" şeklinde yanıt verdi.

Matthew Miller, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasını "Düşüncelerini ifade etme hakkına sahip, biz de düşüncelerimizi dile getirme özgürlüğüne sahibiz" şeklinde özetledi.

Protestolar ve Anayasal Haklar

Miller, protestolarla ilgili endişeleri olduğunda genellikle Netanyahu ile özel görüşmeler yaptıklarını belirtti. "Her Amerikalının Anayasal haklarını barışçıl bir şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu savunuyoruz" dedi.

Netanyahu, Kongre'de yaptığı konuşmada, ABD başkentinde kendisini protesto eden Amerikalı göstericileri "İran'ın desteklediği kullanışlı ahmaklar" olarak tanımlamış ve Kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlanmıştı.