ABD, Nijer'deki Askeri Varlığını Tamamen Çekti

ABD'nin Nijer'deki Askeri Çekilmesi Tamamlandı

ABD, Nijer'deki askeri varlığını sona erdirerek, son askeri üssü olan Agadez kentindeki 201. Hava Üssü’nü yerel askeri otoritelere devretti.

Resmi Açıklama ve Devir Teslim Töreni

ABD Savunma Bakanlığı ile Nijer Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, askeri üssün devrinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Pentagon, Agadez'deki 201. Hava Üssü’nü Nijer ordu yetkililerine teslim etti. Geri çekilme işlemleri için iki ülke arasındaki koordinasyon önümüzdeki haftalarda devam edecek," denildi.

İşbirliği ve İletişim Vurgusu

Devir teslim sürecinin planlanandan önce tamamlanmasının, ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği ve iletişimin bir sonucu olduğu belirtildi.

Törende, teslim belgeleri tarafların askeri yetkilileri tarafından imzalanarak sürecin resmiyete döküldü.

Nijer'in Teslim Talebi

Nijer, 17 Mart’ta ABD ile 12 yıl önce imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini duyurmuş ve Amerikan askerlerinin ülkeyi terketmesi yönünde talepte bulunmuştu. ABD de, askerlerinin Nijer'den en geç 15 Eylül’e kadar çekileceğini bildirmişti.