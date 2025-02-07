ABD'nin 13 Eyaleti DOGE'ye Karşı Dava Açmaya Hazırlanıyor

ABD'nin 13 Eyaleti DOGE'ye Karşı Dava Açacak

ABD'de 13 eyalet, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından "hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere" erişimin engellenmesi amacıyla dava açacağını duyurdu.

Harekete Geçen Eyaletler

Bu davayı açan eyaletler arasında Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, Rhode Island, Vermont ve New York yer alıyor. Söz konusu 13 eyaletin Demokrat Başsavcıları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Dünyanın en zengin insanı Elon Musk 'hayır' denilmesine alışkın değil ama ülkemizde kimse hukuktan üstün değildir." ifadelerine yer verildi.

Hukuk ve Gizlilik Vurgusu

Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kişisel bilgilerini "istediği kişiye verme yetkisine sahip olmadığı" vurgulandı. Ayrıca Trump'ın Kongre'nin onayladığı federal ödemeleri de kesme yetkisi bulunmadığı belirtildi. Doge'nin hassas bilgilere erişim yetkisi sağlamasının yasa dışı olduğu ifade edilerek, "haksızlığı durdurmak" amacıyla dava açılacağı duyuruldu.

Ödeme Sistemi Üzerine Davalar

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti. Bunun üzerine, Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, DOGE'nin Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemine erişimine geçici olarak kısmen sınırlama getirmişti.