ABD'nin 60. Başkanlık Seçimleri: Kritik Salıncak Eyaletlerinde Yarış Kızışıyor

Yarın Yapılacak Olan Kritik Başkanlık Seçimlerine Hazırlık

ABD'de gerçekleştirilecek olan 60. başkanlık seçimleri, ülkenin siyasi tarihindeki en belirleyici anlardan biri olarak kabul ediliyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, anketlerde Demokratların adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in önünde %0,1 oranla önde görünürken, salıncak eyaletlerdeki belirsizlik, seçimlerin seyrini belirleyecek.

Salıncak Eyaletlerin Önemi

Amerikan seçim sistemi gereği en fazla oy alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan seçildiği için, özellikle "salıncak eyaletler" kritik bir öneme sahip. Bu seçim, Michigan, Georgia ve Pensilvanya gibi eyaletlerdeki sonuçlar üzerinden şekillenecek.

Gazze Politikası ve Müslüman Seçmenler

Müslümanların yoğun yaşadığı Michigan eyaletinde, Biden yönetimi'nin Gazze politikaları, Müslüman seçmenlerin oy tercihlerinde kaydırmalara neden olabilir. Harris, bu konuda elinden geleni yapacağını belirtirken, Trump ise Gazze'deki savaşı engelleyeceği vaadinde bulunuyor. Michigan’daki bazı Müslüman liderler ise Trump'ı desteklediklerini açıkladı.

Ekonomik Vaatler ve Göç Sorunu

Enflasyon ve ekonomik sorunlar, Harris ve Trump arasında yapılacak olan bu yarışta dikkat çeken diğer bir alan. Harris, gıda ve barınma maliyetlerini düşürme sözü verirken, Trump ise enflasyonu bitirme vaadinde bulunuyor.

Göçmenlik meselesi de, Nevada ve Arizona gibi eyaletlerdeki seçimlerin belirleyici faktörlerinden biri. Trump, sınır güvenliğine vurgu yaparken, Harris ise göçmenler için fırsat eşitliği vurgusu yapıyor.

Kürtaj Hakkında Karşıt Görüşler

Kürtaj hakkı, sağlık hizmetleri konusunda iki aday arasında önemli bir tartışma konusu. Trump, bu konuda eyaletlerin inisiyatifine bırakılması gerektiğini ifade ederken, Harris ise kadınların haklarını koruma sözü veriyor.

Son Anket Sonuçları

Yapılan son anketlerde Trump ve Harris’in başa baş gittiği görülüyor. Real Clear Polling'e göre, Trump genel olarak %0,1 oranla Harris’in önünde. Öte yandan bazı anketlerde Harris’in küçük bir farkla önde olduğu da belirtiliyor.

Salıncak Eyaletlerde Yarışın Durumu

Salıncak eyaletlerdeki anket ortalamalarına göre Trump, %0,8 oranla Harris'in önünde. Georgia ve Arizona ise Trump’ın en büyük farkı açtığı eyaletler arasında yer alıyor.

Trump ve Harris'nin Arka Planları

Donald Trump New York doğumlu bir iş adamıdır ve daha önce 2016-2020 yılları arasında ABD başkanlığı yapmıştır. Kamala Harris ise California doğumlu bir avukat, sosyo-politik kariyerinde önemli mevkilerde bulunmuş bir isimdir.

Her iki aday da farklı vaatlerle seçmenlerine ulaşmaya çalışırken, sonuçların nasıl şekilleneceği ise yarın gerçekleştirilecek seçimlerde netlik kazanacak.