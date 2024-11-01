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ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Anlaşmasına Dair Memnuniyeti

ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınır yönetmeliğini onaylamasını olumlu karşılıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:10
ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Anlaşmasına Dair Memnuniyeti

ABD'nin Memnuniyeti

Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirlenmesine yönelik ortak yönetmeliğin onaylanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Diyalog Yoluyla Barış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'ı, sınırların belirlenmesine ilişkin prosedür kurallarını resmileştirdikleri ve sürekli diyalog yoluyla ilerleme kaydettikleri için takdir etmektedir." dedi.

Kalıcı Barış Arayışı

Miller, "Her iki tarafın da bölgede güvenlik ve refah için kalıcı ve onurlu bir barışa yönelik çalışmalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Geçmişteki Anlaşmalar

Miller'in açıklaması, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 25 Ekim tarihinde sınır belirleme komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik üzerinde ilk kez vardıkları ikili anlaşmayı onaylamalarının ardından geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, iki ülke sınırının belirlenmesiyle ilgili komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği bu tarihte onaylamıştı. Bu yönetmelik, 30 Ağustos 2023'te imzalanmıştı.

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