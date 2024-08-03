ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Lübnan'daki Vatandaşlar için Güvenlik Uyarısı

ABD'den Lübnan'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına önemli bir güvenlik uyarısında bulundu. Bu uyarıda, Lübnan'dan ayrılmak isteyen bireylere, "Uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hava Yolu Seferlerinde İptaller

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bazı hava yolu şirketlerinin bölgeye yönelik uçuşlarını iptal ettiği ancak ticari uçuşların devam ettiği bilgisi verildi. Bu nedenle, Lübnan'dan çıkmak isteyen Amerikan vatandaşlarının uygun uçak biletlerini bir an önce edinmeleri önerildi.

Mali Destek ve Acil Durum Planı

Ayrıca, ABD vatandaşlarının mali destek talepleri için Büyükelçilikle iletişime geçebilecekleri belirtildi. Ülkeyi terk etmeyi düşünmeyenlere ise acil durum planı hazırlamaları tavsiye edildi.

Artan Gerilim ve Seyahat Uyarıları

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Ağustos tarihinde İsrail ile Hizbullah arasındaki artan gerilim dolayısıyla vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Bununla birlikte, ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya gibi ülkelerin hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere yönelik güvenlik gerekçesiyle bazı uçuşları iptal ettiklerini duyurdu.