ABD'nin Düşünce Kuruluşlarına Yabancı Fon Patlaması: 110 Milyon Dolar Destek

ABD'nin en büyük 50 düşünce kuruluşu, 2019-2023 arasında yabancı devletlerden 110 milyon dolardan fazla fon aldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:34
ABD'nin Düşünce Kuruluşlarına Yabancı Fon Patlaması: 110 Milyon Dolar Destek

Yabancı Hükümetlerden Önemli Fon Desteği

ABD'de yayınlanan yeni bir rapora göre, yabancı hükümetler ülkedeki en büyük 50 düşünce kuruluşuna 110 milyon dolardan fazla finansal destek sağladı. ABD merkezli Quincy Enstitüsü tarafından hazırlanan "Büyük Fikirler ve Büyük Para: Amerika'da Düşünce Kuruluşlarına Sağlanan Fonlar" adlı rapor, 2019-2023 yılları arasında bu kuruluşların aldığı ekonomik destekleri detaylandırıyor.

Şeffaflık Değerlendirmesi

Rapor, ABD'deki düşünce kuruluşlarına yapılan fonlamanın ne denli şeffaf olduğuna dair beş soruluk bir ölçek ile değerlendirme yaptı. Sonuçlara göre, 50 düşünce kuruluşundan 9'u "tamamen şeffaf", 23'ü "kısmen şeffaf" olarak sınıflandırıldı, ancak 18'i "tamamen şeffaf" değil.

BAE, İngiltere ve Katar Liderlik Yürütüyor

Düşünce kuruluşlarına en fazla finansman sağlayan ülkeler arasında başı çeken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 16,7 milyon dolarlık destekle ilk sırada yer aldı. İngiltere, 15,5 milyon dolar ile ikinci, Katar ise 9,1 milyon dolar ile üçüncü sırada bulunuyor. En çok bağış alan düşünce kuruluşları arasında Atlantic Council, Brookings Institution ve German Marshall Fund dikkat çekiyor. Bu kurumlar, toplamda sırasıyla 20,8 milyon dolar, 17,1 milyon dolar ve 16,1 milyon dolar fon aldı.

Pentagon ve Savunma Şirketlerinden Ciddi Destek

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi de, düşünce kuruluşlarına 34,7 milyon dolardan fazla kaynak sağladı. Northrop Grumman, 5,6 milyon dolar, Lockheed Martin 2,6 milyon dolar ve Mitsubishi 2,1 milyon dolar destekle öne çıkıyor. Ayrıca, Pentagon'un birçok düşünce kuruluşuna ciddi miktarlarda destek verdiği raporda yer aldı.

Pentagon'un Desteklediği Kuruluşlar

Pentagon'un en fazla bağış yaptığı düşünce kuruluşları arasında, 10,2 milyon dolar ile Atlantic Council, 6,6 milyon dolar ile Center for New American Security ve 4,1 milyon dolar ile Center for Strategic and International Studies yer alıyor. Ayrıca, ABD hükümetinin düşünce kuruluşlarına en az 1,49 milyar dolar fon verdiği tespit edildi; bunun 1,4 milyar doları ise Rand Corporation'a tahsis edildi.

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