ABD'nin En Büyük Su Şirketine Siber Saldırı Gerçekleşti

ABD'nin En Büyük Su Şirketi Siber Saldırıya Uğradı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 eyalette, 14 milyondan fazla insana içme suyu ve atık su hizmeti sunan American Water, siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Saldırı Hakkında Açıklama Yaptı

New Jersey merkezli olan bu büyük şirket, sistemlerinde yetkisiz faaliyetlerin tespit edildiğini belirtti. Şirket, durumu ciddiye alarak bazı sistemlerini kapatmak dâhil olmak üzere acil koruma adımları attı.

Etki Alanı ve İlgili Önlemler

14 eyalet ile 18 askeri tesiste hizmet veren American Water yetkilileri, tesislerinin veya operasyonlarının doğrudan etkilenmediğine inandıklarını, ancak saldırının doğası ve kapsamını araştırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Müşterilere Bilgilendirme

Şirket, güvenlik birimleriyle de irtibat kurduklarını ve sistemlerinin kullanılamaz olduğu sürede müşterilere herhangi bir faturalandırma yapılmayacağını duyurdu.

American Water, resmi web sitelerine göre; California, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, Pensilvanya, Tennessee, Virginia ve West Virginia’da yaklaşık 1700 toplulukta 500’den fazla atık su sistemini yönetmektedir.