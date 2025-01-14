ABD'nin Gazze'deki Soykırımda İsrail'e Verdiği Silahlar Gündemde

ABD'nin İsrail'e Desteği Eleştiriliyor

ABD hükümetinin, İsrail'e koşulsuz askeri desteği, Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla bir kez daha gündeme geldi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarda kullanılan Amerikan menşeli silahların görüntüleri uluslararası basında geniş yankı buldu.

Silah Satışı ve Ekonomik Destek

ABD, İsrail için 22 milyar dolara ek olarak 20 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Bunun yanı sıra, 2019-2023 yıllarında İsrail’in konvansiyonel silahlarının %69'unun ABD’den ithal edildiği raporlarla kanıtlanıyor.

Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

CBS News kanalının "60 Minutes" programında yayınlanan ve Gazze'deki yıkımı gösteren görüntüler, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla sağlanan silahların etkisini gözler önüne serdi. Mayıs 2024'te Gazze'de çekilen görüntülerde, molozların üzerinde oturan çocukların ABD Savunma Bakanlığı etiketli mühimmat kovanlarıyla oynadığı anlar dikkat çekti. Bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hala Rharrit İstifa Nedenini Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden Nisan 2024'te istifa eden Hala Rharrit, Gazze’deki soykırım destekleri sebebiyle istifasını verdi. Rharrit, CBS News’a verdiği mülakatta, Washington'un İsrail'i desteklemede ne kadar ileri gideceği konusunda endişelerini dile getirdi. Gazze'deki drugları bize hissettiren olaylardan biri olarak, açlık çeken çocukların görüntülerini paylaştığında susturulduğunu belirtti.

Gazze'deki Soykırıma Dair Üzüntü ve Eleştiriler

Rharrit, "Kuşkusuz, Gazze'de yaşananlar, ABD silahları olmadan gerçekleşemezdi" diyerek desteklediği unsurları sorguladı. Onun için bardağı taşıran olay ise, hava saldırısında ölen küçük bir kızın hayattayken çekilmiş fotoğrafının kullanılmasıydı; Rharrit, bu durumu, "Çocuğumda kendi çocuğumu gördüm" ifadeleriyle aktardı.

Gazze'deki bu insani kriz konusunda uluslararası kamuoyunun daha fazla dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Rharrit, ABD’nin silah tedarikinin sonuçlarına dikkat çekmeye çalıştı.

Bu durum, ABD’nin uluslararası politikalarındaki insan hakları ihlalleri konusundaki eleştirileri daha da yoğunlaştırıyor.