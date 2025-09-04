ABD'nin Gazze İçin 'Nihai Ateşkes' Teklifi: Hamas'ın Kabul Ettiği İddiası

İddia ve görüşmelerin detayları

Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yaptığını belirterek, ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve tüm esirleri serbest bırakmayı öngören nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğunu ve Hamas yetkililerinin bunu kabul ettiğini ileri sürdü.

Bahbah, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, Washington'da 3 Eylül'de bir toplantı yapıldığını ve burada 'tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini' öngören nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini söyledi.

Bahbah, ABD'nin söz konusu 'kapsamlı' ateşkes önerisini Hamas yetkililerine ilettiğini, yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığından emin olamadıklarını ancak Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımını gördükten sonra teklifin resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen onay verdiklerini iddia etti.

Bahbah ayrıca, tarafların görüşmelerde samimi olması halinde 'savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini' ve anlaşmaya varılması konusunda daha olumlu sinyaller olduğunu belirtti.

Trump'ın mesajı ve Hamas'ın yanıtı

Donald Trump, 3 Eylül'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullanmıştı: 'Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek.'

Aynı gün Hamas da, 'Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını' içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu bildirmiş; ayrıca Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in tepkisi ve belirlenen şartlar

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın teklifi kabul etmesine ilişkin açıklamada bunun 'sadece bir propaganda' olduğuna dair değerlendirme yaptı. Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlanmasının İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlara bağlı olduğu vurgulandı. Bu şartlar arasında Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil yönetim kurulması yer aldı.

Bahbah'ın iddiaları, taraflardan ve arabuluculardan gelecek resmi doğrulamalarla netlik kazanacak. Şu aşamada iddialar, hem bölgesel aktörlerin açıklamaları hem de Washington kaynakları arasındaki değerlendirmelerle izleniyor.