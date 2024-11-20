ABD'nin Gazze Veto Kararı İsrail'e Yanlış Mesaj Gönderiyor

Filistin: ABD'nin Gazze Veto Kararı Yanlış Mesaj Gönderiyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, ABD'nin Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin Hamas'a değil, İsrail'e yanlış bir mesaj gönderdiğini ifade etti. Bamya, "14 aydır süren soykırım durdurulmalı mı, durdurulmamalı mı? Bunu tartışıyoruz. Bu süreci durduracak bir karar tasarısını veto etmenin hiçbir açıklaması olamaz." dedi.

BMGK Toplantısında Kritik Açıklamalar

Bamya, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto kararının ardından yaptığı açıklamada, toplu bir şekilde bir toplumun açlığa maruz bırakılması, zorla yerinden edilmesi ve topraklarının ilhak edilmesinin hiçbir meşruiyetinin olmadığını vurguladı. "İsrail, Gazze'de tam olarak bunları yapıyor. Bunlar İsrail'in savaş hedefleri," dedi.

İsrail'in ateşkes olmaması nedeniyle saldırılarına devam ettiğine dikkat çeken Bamya, İsrail'in esas amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunu belirtti. "Bu odada kimse bunun aksini iddia edemez, ateşkes sağlanması hayat kurtaracaktır. Bu kadar ölüm ve yıkımın ardından koşulsuz ateşkes istemeyenlerin amacının ne olduğunu sorgulamak gerekir," ifadesini kullandı.

BM Şartı’na Dikkat Çekti

Bamya, BM'nin tüm değerlerini göz ardı etmenin sonuçlarını eleştirerek, Filistinlilerin acılarını izlemeye alışılmaması gerektiğini ifade etti. "Belki bazıları için yanlış uyruk, din ya da deri rengine sahibiz," diyen Bamya, insan olarak saygı görmeleri gerektiğini vurguladı.

Bamya, BM Şartı'nın barış ihlali ve saldırılara karşı tedbir alınmasını öngören yedinci bölümüne de değinerek, "BM Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı'nın bu bölümünü aktive etmesi için İsrail daha ne yapmalı?" diye sordu.

Hedef Filistinli Hayatlar mı?

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in tüm bir milleti yok etme çabası ile karşı karşıya olduğunu belirten Bamya, "Filistinli hayatlar kurtarmaya değmez mi yoksa İsrail'in öldürme izni mi var?" sorusunu yöneltti. Diplomatik girişimlerin başarılı olması halinde bu noktaya gelinmeyeceğini savunan Bamya, ABD'nin veto hakkının da kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bamya, ABD’nin esirler serbest bırakılmadan koşulsuz ateşkesi desteklemeyeceğine vurgu yaparak, "Peki şimdi esirler serbest bırakılıyor mu? Bu savaş esirleri de öldürüyor, tüm bir milleti de yok ediyor. Ne zaman yeterli olacak?" şeklinde konuştu.

ABD'nin Veto Kararının Sonuçları

Bamya, ABD'nin karar tasarısının Hamas'a tehlikeli bir mesaj gönderdiği iddiasını çürüterek, asıl vetonun İsrail'e tehlikeli bir mesaj verdiğini savundu. "Bu veto, İsrail'e planlarını aynen uygulamaya devam edebileceği mesajını veriyor. Bu verilebilecek en kötü mesaj," dedi.

Küresel toplumdan yaşam, özgürlük ve barış için dayanışma göstermelerini talep eden Bamya, "Biz hiçbir zaman hiçbir sivile zarar gelmesini desteklemedik" şeklinde ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.