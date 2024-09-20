ABD'nin Irak'taki Askeri Varlığını Çekme Kararı

ABD'nin Askeri Varlığı İçin Yeni Gelişmeler

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Irak ile uzun süredir süren müzakereler sonucunda ülkede bulunan 2,500 askerini 2026 yılı sonuna kadar çekme kararı aldığı öne sürüldü.

Müzakerelerde Sonuç Bekleniyor

Politicoya konuşan Savunma Bakanlığı yetkililerine göre, ABD ve Irak arasındaki görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. Anlaşmanın detaylarının gelecek hafta resmi bir şekilde açıklanması bekleniyor.

DEAŞ ile Mücadelede Süreklilik

Öte yandan, ABD’nin Irak’taki varlığının DEAŞ ile mücadele kapsamında devam ettiği bilgisi verildi. Kuzey Irak'taki bu askerlerin, DEAŞ’ı hala bir tehdit olarak gördüğü ifade ediliyor ve operasyonlarına devam edeceği belirtildi.

Irak Başbakanı’ndan Açıklamalar

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 17 Eylül’de bir televizyon röportajında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki görevlerinin sona ermek üzere olduğunu söyledi. Es-Sudani, "Uluslararası koalisyonun Irak’taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir kısmıdır" dedi.

Irak Güvenliği ve İstikrarı

Başbakan, Irak’ın savaş döneminden istikrar dönemine geçtiğini vurgulayarak, "Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri sona ermiştir. Irak artık 2014’teki gibi bir durumda değil; dönüşüm gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Sudani, terör örgütü DEAŞ'ın artık Irak için büyük bir tehdit oluşturmadığını söyleyerek, "DEAŞ, artık sadece mağaralarda ve çöllerde saklanan bireylerden ibarettir ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturacak bir seviyede değildir" ifadelerini kullandı.