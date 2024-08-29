ABD'nin Irak'taki Katliamları Yeniden Gündemde

ABD'nin Irak'ta İşlediği Suçlar Gündemde

Son günlerde ortaya çıkan katliam fotoğrafları, ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği insanlık suçlarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Irak Sağlık Bakanlığı'nın verileri, işgal döneminde yaklaşık 120 bin sivilin hayatını kaybettiğini göstermekte.

Hadisa Katliamı

2005 yılında Irak'ın Enbar vilayetinde, Hadisa ilçesinde ABD askerlerinin gerçekleştirdiği katliamda 24 sivil, kadın ve çocuk da dahil olmak üzere hayatını kaybetmişti. Amerikan New Yorker dergisi, bu olayla ilgili daha önce yayımlanmayan fotoğrafları kamuoyuna sundu. Fotoğraflarda, kurbanların kanlar içindeki görüntüleri yer alıyor.

Ebu Gureyb Cezaevi İşkenceleri

ABD'nin Irak'taki insan hakları ihlalleri arasında en çok bilinenlerden biri, 2004 yılında Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaşanan işkence skandalıdır. Burada, tutuklulara yapılan cinsel istismar ve psikolojik şiddet olayları geniş yankı bulmuştur. Mahkumlardan biri olan Talib, yaşadığı travmalar nedeniyle çoğu zaman intihar düşünceleri kurduğunu dile getirdi.

Felluce Saldırıları ve Diğer Suçlar

ABD'nin 2003'teki müdahalesinden sonra en kanlı çatışmalara sahne olan Felluce bölgesinde, sivillere yönelik düzenlenen saldırılar ve tartışmalı kimyasal maddelerin kullanıldığı iddiaları da dikkat çekti. 2006'da, Mahmudiye katliamında, 14 yaşındaki Abir'in tecavüz edilip ailesinin öldürülmesi, toplumsal tepkileri artıran bir diğer olay olarak kayıtlara geçti.

Mezhep Çatışmalarının Derinleşmesi

ABD'nin Irak'taki katliamları, yerel halk arasında düşmanlık ve güvensizlik yaratırken, mezhep çatışmalarının da daha da derinleşmesine yol açtı. Ülkede istikrarsızlık, bu olayların ardından artarak devam etti.

Sonuç olarak, Irak'ta meydana gelen bu olaylar, ABD'nin işgalini ve sonrasında yaşanan çatışmaları unutulmaz bir travma haline getirdi. Irak halkı, yıllarca süren insan hakları ihlalleri ve savaşın getirdiği yıkıma karşı adalet arayışını sürdürmektedir.