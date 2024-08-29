Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'nin Irak'taki Katliamları Yeniden Gündemde

Yeni ortaya çıkan fotoğraflar, ABD'nin Irak'taki sivillere yönelik işlediği suçları bir kez daha hatırlatıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:19
ABD'nin Irak'taki Katliamları Yeniden Gündemde

ABD'nin Irak'ta İşlediği Suçlar Gündemde

Son günlerde ortaya çıkan katliam fotoğrafları, ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği insanlık suçlarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Irak Sağlık Bakanlığı'nın verileri, işgal döneminde yaklaşık 120 bin sivilin hayatını kaybettiğini göstermekte.

Hadisa Katliamı

2005 yılında Irak'ın Enbar vilayetinde, Hadisa ilçesinde ABD askerlerinin gerçekleştirdiği katliamda 24 sivil, kadın ve çocuk da dahil olmak üzere hayatını kaybetmişti. Amerikan New Yorker dergisi, bu olayla ilgili daha önce yayımlanmayan fotoğrafları kamuoyuna sundu. Fotoğraflarda, kurbanların kanlar içindeki görüntüleri yer alıyor.

Ebu Gureyb Cezaevi İşkenceleri

ABD'nin Irak'taki insan hakları ihlalleri arasında en çok bilinenlerden biri, 2004 yılında Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaşanan işkence skandalıdır. Burada, tutuklulara yapılan cinsel istismar ve psikolojik şiddet olayları geniş yankı bulmuştur. Mahkumlardan biri olan Talib, yaşadığı travmalar nedeniyle çoğu zaman intihar düşünceleri kurduğunu dile getirdi.

Felluce Saldırıları ve Diğer Suçlar

ABD'nin 2003'teki müdahalesinden sonra en kanlı çatışmalara sahne olan Felluce bölgesinde, sivillere yönelik düzenlenen saldırılar ve tartışmalı kimyasal maddelerin kullanıldığı iddiaları da dikkat çekti. 2006'da, Mahmudiye katliamında, 14 yaşındaki Abir'in tecavüz edilip ailesinin öldürülmesi, toplumsal tepkileri artıran bir diğer olay olarak kayıtlara geçti.

Mezhep Çatışmalarının Derinleşmesi

ABD'nin Irak'taki katliamları, yerel halk arasında düşmanlık ve güvensizlik yaratırken, mezhep çatışmalarının da daha da derinleşmesine yol açtı. Ülkede istikrarsızlık, bu olayların ardından artarak devam etti.

Sonuç olarak, Irak'ta meydana gelen bu olaylar, ABD'nin işgalini ve sonrasında yaşanan çatışmaları unutulmaz bir travma haline getirdi. Irak halkı, yıllarca süren insan hakları ihlalleri ve savaşın getirdiği yıkıma karşı adalet arayışını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar