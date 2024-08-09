Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'nin İsrail Askeri Birliklerine Yardım Süreci Devam Ediyor

ABD, insan hakları ihlallerinde bulunmasına rağmen İsrail askeri birliklerine yardımlarını sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:55
ABD'nin İsrail Askeri Birliklerine Yardım Süreci Devam Ediyor

ABD'den İsrail'e Süregelen Askeri Yardımlar

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da insan hakları ihlalleri gerçekleştiren İsrail askeri birliklerine yönelik yardımların devam edeceğini duyurdu. Bakanlık, bu askeri birliklerin ihlalleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırdığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya dair haber ajanslarına yazılı yanıtında, bu birimlerin insan hakları ihlalleri yaptığına dair bulgular olduklarını ancak bu ihlallerin hemen giderildiğini ifade etti.

Miller, "Dışişleri Bakanlığı, iki askeri birim ve iki sivil otoriteyle ilgili ağır insan hakları ihlalleri hakkında incelemeler gerçekleştirdi ve bu sorunların hızla çözüldüğünü saptadı. Leahy Yasası'na uygun olarak bu birimler, ABD’den güvenlik desteği almayı sürdürecek," dedi.

Leahy Yasası'nın Önemi

1997 yılında yürürlüğe giren Leahy Yasası, insan hakları ihlallerine karışan yabancı askeri unsurların ABD'den askeri yardım almasını yasaklıyor. Bakanlık, İsrail ordusundaki "Netzah Yehuda" bölüğü hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı ve bölüğe yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmaması gerektiğine karar verildi.

Amerikan medya organlarına sızan bilgilere göre, adı açıklanmayan bazı yetkililer, soruşturmanın sonucunda söz konusu birimlerin aklandığını ve ihlallerle ilgili başka bir yaptırımın gereksiz olduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı