ABD'nin İsrail Askeri Birliklerine Yardım Süreci Devam Ediyor

ABD'den İsrail'e Süregelen Askeri Yardımlar

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da insan hakları ihlalleri gerçekleştiren İsrail askeri birliklerine yönelik yardımların devam edeceğini duyurdu. Bakanlık, bu askeri birliklerin ihlalleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırdığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya dair haber ajanslarına yazılı yanıtında, bu birimlerin insan hakları ihlalleri yaptığına dair bulgular olduklarını ancak bu ihlallerin hemen giderildiğini ifade etti.

Miller, "Dışişleri Bakanlığı, iki askeri birim ve iki sivil otoriteyle ilgili ağır insan hakları ihlalleri hakkında incelemeler gerçekleştirdi ve bu sorunların hızla çözüldüğünü saptadı. Leahy Yasası'na uygun olarak bu birimler, ABD’den güvenlik desteği almayı sürdürecek," dedi.

Leahy Yasası'nın Önemi

1997 yılında yürürlüğe giren Leahy Yasası, insan hakları ihlallerine karışan yabancı askeri unsurların ABD'den askeri yardım almasını yasaklıyor. Bakanlık, İsrail ordusundaki "Netzah Yehuda" bölüğü hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı ve bölüğe yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmaması gerektiğine karar verildi.

Amerikan medya organlarına sızan bilgilere göre, adı açıklanmayan bazı yetkililer, soruşturmanın sonucunda söz konusu birimlerin aklandığını ve ihlallerle ilgili başka bir yaptırımın gereksiz olduğunu bildirdi.