ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden Güvenlik Uyarısı: Roket Saldırıları ve Gösteriler Artıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, vatandaşlarına roket saldırıları ve gösteriler nedeniyle güvenlik uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 03:51
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 03:51
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden Güvenlik Uyarısı: Roket Saldırıları ve Gösteriler Artıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına roketli saldırılar ve geniş çaplı gösterilerin başlaması nedeniyle güvenlik uyarısı yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Amerikan vatandaşlarına "dikkatli olmaları ve kişisel güvenlik bilinciyle hareket etmeleri" gerektiği vurgulandı.

Büyükelçilik, roketler nedeniyle kırmızı alarmların ve geniş kapsamlı gösterilerin yeniden başladığına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda, geniş katılımlı toplantılar ve gösterilerden kaçınılması gerektiği ve roket, havan topu, insansız hava aracı ve füze atışları sırasında en yakın sığınakların öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

Bu gelişmeler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden almasının ardından yaşandı. Bu karar, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış ve muhalefetin çağrılarıyla ülkede kitlesel protesto gösterileri başlamıştır.

Ayrıca, politik gerilimlerin arttığı bir dönemde, İsrail 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılara başlamıştı. Bu saldırıların ardından, Yemen'deki Husiler İsrail'e roket ve füzeli saldırılar düzenlemişti. Bugün ise Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırılar düzenlendiği iddia edildi.

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