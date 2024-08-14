ABD'nin İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışı Tartışma Yarattı

ABD'nin Silah Satışı Onayı Tepki Çekti

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Gazze'ye yönelik saldırılar sürdüren İsrail'e toplamda 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışı onayı vermesi, ülkede tartışmalara neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları ve Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e bu büyük miktarda silah satışı için resmi bir açıklama yaptı. Ancak bu karar, Amerikan halkının bazı kesimlerinden ciddi tepkiler aldı.

Filistin asıllı milletvekili Rashida Tlaib, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD'nin söylediğiyle yaptığı arasındaki çelişkiye" dikkat çekti.

Gazze'deki Durum ve Medya Tepkileri

Birçok sosyal medya kullanıcısı, ABD'nin bu satışının Gazze'deki İsrail saldırılarına destek verdiğini ifade ederek eleştirilerini dile getirdi. Bazı gazeteciler de, ABD yönetiminin İsrail'e sağladığı silah desteğinin Orta Doğu'da barış sağlamaya yardımcı olmadığını vurguladı.

Satış Paketinin Detayları

ABD'nin onayladığı silah satışının detayları arasında 5 ayrı pakette, savaş uçakları, hava savunma füzeleri, tank mermileri ve taktik araçlar yer almaktadır.

18,9 milyar dolarlık değere sahip 50 adet F-15IA savaş uçağı ve bunların modernizasyon kitleri, bu satışın en büyük kısmını oluştururken, 30 adet AMRAAM havadan havaya füze sistemi ve 32 binden fazla tank mermisi de diğer önemli maddeler arasında yer aldı.

Bu silah paketleri, bölgede gerginliğin arttığı ve ateşkes sürecinin belirsiz olduğu bir dönemde onaylanmıştır. ABD Kongresi'nin bu silah satışını engelleyeceğine dair herhangi bir beklenti bulunmamaktadır.