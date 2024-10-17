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ABD'nin İsrail'e Askeri Desteği ve Çelişkili Açıklamalar

ABD, İsrail'e askeri malzeme sağlarken insani yardımlar konusunda uyarılarda bulunuyor. Kritik bir dönemde uluslararası ilişkilerde gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:58
ABD'nin İsrail'e Askeri Desteği ve Çelişkili Açıklamalar

ABD'nin Çelişkili Tutumu

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ve askeri personel göndermesiyle dikkat çekerken, Gazze'ye insani yardım girişleri ile ilgili çelişkili açıklamalarda bulundu.

İnsani Yardım İhtiyacı ve Uyarılar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılması gerektiğini belirterek, İsrail'e bir mektup gönderdi. Bu mektupta, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini 30 gün içinde kolaylaştırması gerektiği ifade edildi. Aksi takdirde, askeri destek ile ilgili konusunda bir değişiklik olabileceği uyarısı yapıldı."Yardımların Sağlanması İsrail'in Görevi"

Bakanlık sözcüsü Matthew Miller, yardım ulaştırmanın mümkünü olduğunu ve bunun İsrail hükümetinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Geçmişte verdiği güvencelere atıfta bulunarak durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Askeri Destek ve İnsani Kriz

Bazı Avrupa ülkeleri, İsrail'e silah ihracatını durdurma konusunda karar alırken, ABD, İsrail'e yapılan yardımları artırmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, Washington yönetimi toplamda 17 milyar 900 milyon dolarlık yardım onayı verdi."On Yıllardır En Sert Uyarı"

İsrail gazeteleri, Blinken ve Austin'in gönderdiği uyarı mektubunu, ABD'nin İsrail'e yaptığı en sert mesajlardan biri olarak yorumladı. İsrailli yetkililerin, askeri yardımların kesilmesi konusunda duyduğu endişe, bu mektup doğrultusunda daha da arttı.

Sonuç Olarak

ABD, İsrail'e yaptığı askeri destekle birlikte insani yardımlar konusunda daha somut adımlar atması gerektiği uyarısını yaparken, iki ülke arasındaki gerilim dolayısıyla olası bir silah krizinin kapıda olduğu ifade ediliyor.

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