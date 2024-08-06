ABD'nin İsrail'e Destek İsteği: Savunma Bakanı Gallant'ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Önemli Açıklamalar

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran olası bir misilleme durumunda ABD ordusunun İsrail'e yardım etmeye son derece istekli olduğunu belirtti.

Hava Kuvvetleri Üssü Ziyareti ve Değerlendirmeler

Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret ederek, buradaki incelemelerinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Gallant İsrail ordusunun savunma hazırlıklarını geliştirdiğini ve saldırı yeteneklerini artırdığını vurguladı. Ayrıca, İran'a karşı koordineli çalışma çabalarından bahsetti.

ABD ile Yapılan Görüşmeler

Gallant, son günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla ile gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çekerek, İran'ın muhtemel eylemleri karşısında ABD'nin destek verme konusundaki isteklerini dile getirdi.

"(İran'ın olası misillemesinde ABD) Yardım etmek için çok istekler. Bu iş birliği kritik bir unsur." ifadelerini kullandı.

Hamas ve İran Üzerine Gelişmeler

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hem İran hem de Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş ve Tahran yönetimi, Tel Aviv'e karşılık vereceğine açıklamıştı.