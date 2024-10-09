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ABD'nin İsrail'in İran Planlarından Rahatsızlığı

ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını zamanında paylaşmamasından endişeli.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:56
ABD'nin İsrail'in İran Planlarından Rahatsızlığı

ABD, İsrail'in İran'a Yanıt Planlarından Endişeli

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden yönetiminin, İsrail'in şu ana kadar İran’a yönelik misilleme planlarını açıklamamasından dolayı rahatsız olduğunu bildirdi. Wall Street Journal tarafından yapılan habere göre, ABD, bölgesel bir çatışmanın tırmanmasından korkuyor ve bu nedenle İran'ın petrol ve nükleer tesislerine yönelik saldırılara karşı İsrail'in temkinli olmasını istemekte.

Gizlilik Üzerindeki Rahatsızlık

ABD yetkilileri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri faaliyetlerine karşı hazırlıksız kaldıkları için hayal kırıklığına uğramış durumda. Bu nedenle, Washington yönetimi gerilimi artırmaktan kaçınmak için sürekli bir çaba içinde.

Pentagon'da Gelişmeler

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında Pentagon'da bir görüşme planlanmıştı. Ancak Gallant, ziyareti son anda erteledi. Bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla Gallant’ın ABD'ye seyahat etmesini engellediğini ifade etti.

Belirsizlik ve Güvence Arayışı

ABD'li yetkililer, İsrail’in olası saldırı zamanlaması ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtiyor. Ayrıca, Washington'un, Tel Aviv'den saldırı öncesinde bilgilendirileceğine dair herhangi bir güvence alıp almadığına dair açıklama yapmaktan kaçınıyorlar.

General Kurilla'nın Ziyareti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, 7 Ekim tarihinde İsrail'e giderek Gallant ve üst düzey askeri yöneticilerle bir araya geldi. Kurilla, İran’ın stratejik tesislerine yapılabilecek saldırılara karşı uyarıda bulundu.

İran'ın Füze Saldırısı ve Tel Aviv Yönetimi

İran, 1 Ekim'de İsrail'e yönlendirdiği füze saldırısıyla bölgedeki gerilimi artırmıştı. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşılık vereceğini duyurmuştu.

ABD'ye Bilgi Verilmeyen Operasyonlar

27 Eylül tarihinde, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Washington’a önceden bildirilmedi. Bu durum, ABD’nin İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sürecinde yaşanan gelişmeler ile ilgili üst düzey yetkililerini şok etti.

ABD'nin Tepkisi

Gallant, bir telefon görüşmesi sırasında Austin’e Nasrallah saldırısının detaylarını anlattı. Austin’in "Pardon, ne dediniz?" şeklindeki tepkisi, Washington’daki endişeleri ortaya koydu. Aynı gün gerçekleşen ikinci telefon görüşmesinde, Austin, Gallant’a İsrail’in savunmasını tek başına üstlenip üstlenemeyeceğini sordu.

ABD'li savunma yetkilileri, Austin’in bu duruma karşı hayal kırıklığına uğradığını, zira bu süreçte ABD birliklerini olası tehditlere karşı hazırlamak için yeterince zaman bulamadıkları ve dolayısıyla İsrail’i savunmak için plan yapmalarının imkansız hale geldiğini aktardı.

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