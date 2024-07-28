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ABD'nin Kıbrıs'ta Kuracağı Helikopter Üssü Tartışmaları

Güney Kıbrıs'ta inşa edilmesi planlanan helikopter üssünde ABD'nin Chinook helikopterleri konuşlandırılacak iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:40
ABD'nin Kıbrıs'ta Kuracağı Helikopter Üssü Tartışmaları

Kıbrıs'ta Tüm Gözler Yeni Helikopter Üstünde

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Larnaka yakınlarında inşa edilmekte olan helikopter üssü hakkında basına açıklamalarda bulundu. Bakan Palmas, üsse ilişkin detaylar paylaşmaktan kaçındı ancak yapılan spekülasyonlar, söz konusu üssün ABD ordusu tarafından kullanılacağı yönünde yoğunlaştı.

ABD'li Helikopterlerin Geçiş İzni

Rum basınına yansıyan haberlerde, GKRY Savunma Bakanı'nın, inşa edilen üssün tam olarak kimin tarafından kullanılacağına dair bilgi vermediği belirlendi. Ancak, üsse ABD ordusu tarafından Chinook tipi helikopterlerin konuşlandırılacağı ifade ediliyor.

Stratejik İşbirliği Anlaşması

Bazı medya organları, bu hamlenin, Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan Stratejik İşbirliği anlaşması ile şekillendiğini öne sürdü. Halen 6 adet askeri helikopteri bulunan GKRY'nin, mevcut durumda yeni bir helikopter üssüne ihtiyacı olmadığı iddia ediliyor.

Pentagon'un Sessizliği ve İddialar

Pentagon, konuyla ilgili yüksek sesle gündeme gelen sorulara cevap vermekten kaçınıyor. Geçmişte, 2013-2017 yılları arasında Kıbrıs'ta gizli bir askeri üs kullanıldığı ve buraya helikopterlerin konuşlandırıldığına dair haberler de bulunuyor. Bu durum, Rum yönetimi tarafından konuşulmaktan kaçınılırken, Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliği de basın mensuplarına 'Yorum yok' diyerek geçiştirdi.

Son Gelişmeler

Geçtiğimiz kasım ayında, ABD'ye ait bir helikopterin Doğu Akdeniz'de düştüğü ve 5 özel birliğin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Kazanın ardından, ABD'nin GKRY'deki gizli askeri üsü konusundaki tartışmaların yeniden patlak vermesi, bu durumun gözlemlenmesine neden oldu.

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