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ABD'nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Connecticut ve New York'ta etkili olan yağışlar, sel ve ulaşım aksaklıklarına yol açtı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:43
ABD'nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

ABD'nin kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Connecticut eyaletinde ani su baskınları ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Connecticut'taki Durum

Ulusal Meteoroloji Merkezinden (NWS) gelen bilgilere göre, Connecticut'ın güneybatısında, özellikle Fairfield, New Haven, Litchfield ve Hartford bölgelerinde su seviyeleri yükselmiş durumda. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanları şiddetli rüzgarlar ve sel konusunda uyarıyor.

İlk belirlemelere göre, eyalette bir kişi yaşamını yitirdi ve bir kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

New York'taki Ulaşım Aksaklıkları

Öte yandan, New York şehrinde de şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle ani su baskını uyarıları yapıldı. Manhattan, Bronx ve Staten Island gibi bölgelerde yollar kapandı.

Polis, bu olumsuz hava koşulları nedeniyle yolların geçici olarak kapandığını duyururken, New York ile Philadelphia arasındaki tren seferleri de durduruldu. Ayrıca, Boston Logan Havalimanı'ndaki uçuşlarda ortalama 2,5 saatlik gecikmeler meydana geldi.

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