ABD'nin Kuzeydoğusunda Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şiddetli Yağışlar ABD'nin Kuzeydoğusunu Vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Connecticut eyaletindeki yoğun yağışlar, ani su baskınlarına yol açtı.

Connecticut'ta Su Baskınları

Connecticut eyaletinin güneybatısında, ABD Ulusal Meteoroloji Merkezinin (NWS) yaptığı açıklamaya göre, ani seller nedeniyle acil durum ekipleri geniş çaplı kurtarma çalışmaları yürütüyor. Eyaletin Fairfield, New Haven, Litchfield ve Hartford bölgelerinde su seviyelerinde artış gözlemlenirken, olumsuz hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

New York'ta Ulaşım Aksadı

New York şehrinde de şiddetli yağmur ve fırtına etkisini gösterdi. Manhattan, Bronx ve Staten Island gibi bölgelerde ani su baskınları için uyarılar yapıldı. Polis, bazı yolların kapanması ve New York ile Philadelphia arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulması nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi.

Ayrıca, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Boston Logan Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlarda ortalama 2,5 saatlik gecikmeler yaşandığı belirtildi.

CONNECTICUT Acil Durum Departmanı, sel nedeniyle herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini duyurdu.