ABD'nin Lübnan'daki Vatandaşlarına Kriz Eylem Planı Tavsiyesi

ABD Büyükelçiliği'nden Lübnan Uyarısı

ABD'nin Beyrut'taki Büyükelçiliği, ülkede yaşayan Amerikalılar için acil bir uyarıda bulundu. Lübnan'daki çatışmalar ve belirsizlikler nedeniyle, vatandaşların kendi kriz eylem planlarını hazırlamaları ve yardıma ihtiyaç duyacakları durumlar için önlemler almaları önerildi.

Uzun Süre Kalmayı Planlayın

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarının uzun süreli kalma ihtimaline karşı hazırlık yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, Lübnan'ı ziyaret etmeyi planlayanların bu niyetlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği belirtildi.

Acil Durum Planı Önerisi

Söz konusu uyarılar, yakın zamanda gerçekleşen bir olayla daha da önem kazandı. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında, ne yazık ki aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından, birçok ülke de Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeden ayrılmalarını istedi.

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya mesajının yanı sıra, Lübnan'daki mevcut güvenlik durumu ve olası tehditler hakkında daha fazla bilgi edinmek için vatandaşların resmi makamlardan ve güvenilir kaynaklardan takipte kalmaları tavsiye edildi.