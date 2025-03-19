ABD'nin NATO SACEUR Rolünden Çekileceği İddia Ediliyor

Pentagon'un yeniden yapılandırma planları doğrultusunda, ABD'nin NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı'ndan çekilme düşüncesi gündemde.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:15
ABD'nin NATO SACEUR Rolünden Çekileceği İddia Ediliyor

ABD'nin NATO SACEUR Rolünden Çekileceği İddia Ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Savunma Bakanlığı (Pentagon) altında gerçekleştirmeyi planladığı yeniden yapılandırma çerçevesinde, yaklaşık 75 yıldır ABD'li generallerin yürüttüğü NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı (SACEUR) rolünden çekilmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Planlar ve İfadeler

NBC News tarafından yapılan haberde, eski SACEUR Komutanı James Stavridis ve eski ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Komutanı Ben Hodges'in açıklamalarına yer verildi. İkili, Trump yönetiminin Pentagon'daki yeniden yapılandırma planları çerçevesinde SACEUR rolünden çekilmeyi tartıştığını belirtti.

2009-2013 yılları arasında SACEUR görevini üstlenmiş olan emekli amiral Stavridis, böyle bir adımın, Avrupa'da ABD'nin İttifak'tan uzaklaştığına dair güçlü bir işaret olacağına dikkati çekti.

Nüfus Kaybı Uyarısı

Stavridis, eğer SACEUR makamı terk edilirse, Avrupa'daki müttefiklerin bu görevi yeniden ABD'ye vermeyeceklerini vurguladı. "NATO içinde muazzam bir nüfuz kaybederiz. Bu, muhtemelen İttifak'tan tamamen ayrılmanın ilk adımı olacaktır," ifadelerini kullandı.

Birleşme Planları Üzerine Tartışmalar

Stavridis ve Hodges, yeniden yapılandırma planları arasında, ABD'nin 11 komutanlığından 5'inin birleştirilmesinin de değerlendirildiğini aktardı. Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ve Avrupa Komutanlığı (EUCOM)'nun birleşebileceği belirtilirken, tek bir komutanın bu geniş alana bakmasının, SACEUR makamını terk etme gerekçesi olarak öne sürülebileceğine dikkat çekti.

Hodges, bu birleşme planlarının askeri stratejilerden ziyade bütçe kesintileri ile ilişkili olduğuna dair görüş bildirdi. ABD’nin bu hamlesinin Avrupa’daki etkisini azaltabileceğini ve İtalya, Almanya, Polonya ve İspanya'daki önemli hava ve deniz üslerine erişimini "bir miktar" kaybedebileceğini öngördü.

Henüz Pentagon’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. SACEUR görevinin, yaklaşık 75 yıldır ABD'li generaller tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası
2
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor
3
Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma
4
Gaziantep'te Yetimlere Tahsis Edilen 100 Konut Protokolü İmzalandı
5
Çanakkale Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Yozgat'ta Kara Saplanan Okul Servisi: 8 Öğrenci Kurtarıldı
7
Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL