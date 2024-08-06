ABD'nin Orta Doğu'daki Savaş İhtimalleri Hakkındaki Görüşleri

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Orta Doğu Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına dair inancını kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık Sözcüsünden Açıklama

Savunma Bakanlığının Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği bir görüşmede, İran'ın İsrail'e olası bir saldırısı hakkında gelen bir soruya yanıt verdi. Singh, Orta Doğu'da geniş çaplı bir çatışma istemediklerini ve savaşın yakın olduğuna inanmadıklarını ifade etti.

Ateşkes Önerisi

Singh ayrıca, bölgede gerilimin azalması için en etkili yolun Gazze'de bir ateşkes anlaşması yapılması ve Amerikalı esirlerin evlerine dönmesi olduğuna inandıklarını belirtti.

Askeri Taktikler ve Destek Yakaladı

Sabrina Singh, ABD'nin bölgeye ek kuvvetler göndermesinin arkasında yatan sebebin "caydırıcılık" mesajı vermek olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, ABD kuvvetlerinin İsrail'in savunmasına destek sağlamak, kendi güvenliğini artırmak ve beklenmeyen durumlara karşı hızlı yanıt verme hazırda olmak amacıyla Orta Doğu'daki konuşlanmalarına devam ettiğini açıkladı.

Bölgedeki Son Gelişmeler

İsrail'in Lübnan yönetimindeki Hizbullah liderlerinden Fuad Şükür'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'daki bir suikasta uğraması, bölgedeki gerilimleri artırmıştı. İran ve Lübnan Hizbullahı, Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutarak karşılık verme tehdidinde bulunmuştu.