ABD'nin Seçimleri ve Türkiye'ye Etkileri Üzerine Analiz

MİA'dan ABD Seçimlerine Yönelik Önemli Analiz

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Donald Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı olmasının ardından, yeni yönetimin uluslararası ilişkilerde oluşturabileceği değişiklikleri değerlendirerek, "ABD seçimleri ve Türkiye'ye olası etkileri" başlıklı bir analiz yayınladı.

Yeni Dönemde Türkiye-ABD İlişkileri

Analizde, Trump yönetiminin lider odaklı karar alma süreçleri ve pragmatik bir strateji benimseyerek, uluslararası ilişkilerde daha hesapçı bir yaklaşım sergileyebileceği belirtildi. Bu sürecin, Türkiye dahil birçok ülkenin ABD ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesine zemin hazırlayabileceği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin ABD'nin bölgesel politikalarıyla uyumlu çıkarlar temelinde bir işbirliği zemini oluşturma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

2024 Başkanlık Seçimleri ve Dünya Düzeni

2024 başkanlık seçimlerinin, ABD'nin küresel liderlik rolünü nasıl koruyacağı veya bu rolü diğer büyük güçlerle paylaşacağına dair önemli bir gösterge olacağına dikkat çekildi. Seçimlerin, gelecekteki dünya düzenini şekillendirmede kritik bir aşama olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Trump ve Dış Politika Stratejisi

Cumhuriyetçi Parti’nin dış politika stratejisinin caydırıcılık, hibrit müdahale yöntemleri ve teknolojik üstünlük üzerine odaklandığına yer verilen analizde, Trump'ın "Amerika’yı yeniden büyük yapalım" söyleminin geleneksel cumhuriyetçi çizginin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Riskler ve Fırsatlar

Analizde, Trump'ın ikinci döneminin fırsatlar ve zorluklar barındırdığı vurgulandı. Özellikle savunma sanayisi ve F-35 programı konusundaki kısıtlamaların aşılmasının, Türkiye-ABD ilişkileri açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Analizde, denizaşırı askeri varlıkların azaltılması ve PYD/YPG'ye olan desteğin gözden geçirilmesinin, Türkiye'nin ABD ile terörizmle mücadele alanındaki işbirliğine olanak sağlayabileceği ifade edildi.

Bölgesel Etkiler

Trump’ın bölgesel politikalarının Türkiye’nin güvenlik politikalarını doğrudan etkileyeceği, İran'a yönelik sert politikaların bölgesel çatışma riskini artırabileceği kaydedildi. Buna ek olarak, Trump yönetiminin İsrail’e verdiği desteğin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini olumsuz etkileyebileceği dile getirildi.

Ukrayna Savaşı ve Yeni Fırsatlar

Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının, Türkiye için Karadeniz’de istikrar ve ekonomik fırsatlar yaratabileceği vurgulandı. Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk firmalarının rol almasının, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri güçlendirebileceği değerlendirilmiştir.

Çin Politikaları ve Türkiye'nin Fırsatları

Trump’ın Çin'e yönelik politikalarının, gümrük vergileri ve yaptırımlar aracılığıyla şekilleneceği ve bu sürecin Türkiye için yeni tedarik zinciri fırsatları ile enerji projeleri oluşturabileceği belirtildi.