Bist 100
9.767,68 0%
DOLAR
32,59 0,27%
EURO
34,71 0,04%
ALTIN
2.461,49 -1,03%

ABD’nin Terörle Mücadele Koordinatörü Richard Ankara’ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, bugün Ankara'ya bir ziyarette bulunacak. Bu ziyarette, ABD ve Türkiye terörle mücadele istişareleri için toplantı yapılacak.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:14
ABD’nin Terörle Mücadele Koordinatörü Richard Ankara’ya geliyor

ABD ve Türkiye arasındaki terörle mücadele istişareleri, Mart ayında Washington'da düzenlenen Stratejik Mekanizma toplantıları ile yeniden başlamıştı. Bu toplantıların devamı için Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, bugün Ankara’ya gelecek.

Büyükelçi Richard ve Türkiye’den mevkidaşları, teröristlerin seyahatlerine engel olmak; terörle bağlantılı olan ağlarla mücadele etmek; PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerin yenilmesini sağlamak; DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlere karşı işbirliği yapmak ve terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına bir araya gelecek.

Yapılacak olan görüşmelerde, terörle mücadele yollarının artırılması ve genişletilmesi konularının da ele alınması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

Deterjan ve pasta ürünleri indirimde! 23 Nisan BİM aktüel ürünler

Elinizdeki banknotları unutun! O tarihte 500-1000 TL banknotlar yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor

40 bin TL maaşla kamuya bekçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına müjde

Lokanta usulü mercimek çorbası böyle yapılıyormuş! Aşçılar sırrını ilk kez verdi

2. el araç alacaklar dikkat: Araç hayalleri faiz kabusuna çalacak!

Elinizdeki banknotları unutun! O tarihte 500-1000 TL banknotlar yolda

Bağırsakları motora çeviren yöntem! Kahvenin içine bir kaşık atın yeter

Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

Çevre Bakanlığı 127 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! Başvuru şartlarına dikkat

Deterjan ve pasta ürünleri indirimde! 23 Nisan BİM aktüel ürünler