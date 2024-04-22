ABD’nin Terörle Mücadele Koordinatörü Richard Ankara’ya geliyor

ABD ve Türkiye arasındaki terörle mücadele istişareleri, Mart ayında Washington'da düzenlenen Stratejik Mekanizma toplantıları ile yeniden başlamıştı. Bu toplantıların devamı için Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, bugün Ankara’ya gelecek.

Büyükelçi Richard ve Türkiye’den mevkidaşları, teröristlerin seyahatlerine engel olmak; terörle bağlantılı olan ağlarla mücadele etmek; PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerin yenilmesini sağlamak; DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlere karşı işbirliği yapmak ve terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına bir araya gelecek.

Yapılacak olan görüşmelerde, terörle mücadele yollarının artırılması ve genişletilmesi konularının da ele alınması bekleniyor.