ABD'nin Ukrayna ile Maden Anlaşmasında Güvenlik Garantisi Eksikliği İddiası

ABD'nin Maden Anlaşması Taslağında Güvenlik Garantisi Yok

Amerika Birleşik Devletleri'nin, askeri yardıma karşılık olarak Ukrayna'nın nadir element kaynaklarını elde etmeyi amaçladığı maden anlaşmasının güncellenmiş taslağında güvenlik garantisi sunmadığı iddia edildi. New York Times tarafından elde edilen 21 Şubat tarihli taslak belgeye göre, ABD yönetimi tarafından revize edilen anlaşma, Ukrayna'nın daha önce ağır bularak reddettiği hükümlerin çoğunu içeriyor.

Güvenlik Garantileri Yok

Haber kaynağı, Trump yönetiminin hazırladığı yeni versiyonun güvenlik garantileri içermediğini öne sürerken, güncellenmiş belgenin Ukrayna'nın doğal kaynakları olan madenler, doğalgaz ve petrolden elde edilen gelirlerin yarısından vazgeçmesini öngördüğünü aktarıyor. Bazı maddelerin ise önceki taslağa göre daha ağır olduğu belirtiliyor.

Finansman Kısıtlaması Tehlikesi

Ukrayna'nın anlaşma neticesinde, şu an çoğunlukla savunma sektörüne yatırdığı ve savaş sonrasında ülkenin yeniden inşası için kullanacağı finansmandan mahrum kalabileceği ifade ediliyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ile kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini dile getirdi. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesi durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini ifade etti.