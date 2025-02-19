ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Rusya-Ukrayna Savaşı ABD ve Avrupa'nın Çıkarına Değil

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya-Ukrayna savaşının iki ülkenin ve özellikle ABD ile Avrupa'nın çıkarına olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:07
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Rusya-Ukrayna Savaşı ABD ve Avrupa'nın Çıkarına Değil

Waltz: "Bu savaş kimsenin çıkarına değil"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya-Ukrayna savaşının her iki tarafın çıkarlarına uymadığını belirterek, "Bu ABD ve Avrupa'nın da çıkarına değil," dedi.

CNN ve AP'ye verdiği röportajda, Waltz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ABD ve Rus heyetlerinin toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi gerektiğini ifade eden Waltz, "Toprak ve güvenlik garantilerine" ilişkin müzakerelerin yapılacağını belirtti.

Trump'ın Kararlılığı

Waltz, Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, "Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde süregelen ölüm ve yıkıma kesinlikle katlanamayız," dedi.

Ayrıca, Trump’ın Vladimir Putin ile 12 Şubat’ta yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Waltz, "Bu görüşme, son yıllarda iki ülkenin liderleri arasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesiydi," ifadesini kullandı.

Bütün Taraflarla İletişim önemli

Yalnızca savaşın sona ermesi için değil, aynı zamanda gelecekte üretken ilişkilerin kurulabilmesi adına hızla çalışmayı umut ettiklerini kaydeden Waltz, "Tarafları bir araya getireceksek, her iki tarafla da görüşmek zorundayız," dedi. Trump'ın Putin ile görüştükten dakikalar sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iletişime geçtiğini hatırlattı.

Görüşmeler ve Danışma Süreçleri

Riyad'daki toplantının 4,5 saat sürdüğünü ve her iki tarafın da ilerleyen süreçte daha fazla iletişimde kalma sözü verdiğini belirten Waltz, Rusya'nın ilhakı konusunu tartışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ayrıca, toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini kaydeden Steve Witkoff, "Bu oturumdan sonra daha iyi bir sonuç hayal edemezdik," dedi.

Sonuç

ABD ve Rus heyetlerinin Riyad toplantısı, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve savaşın sona erdirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Taraflar, süreç boyunca iletişimi devam ettireceklerini açıkladılar.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
5
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!
6
Rusya'dan Zelenskiy Açıklaması: Her Türlü Provokasyona Başvurabilir
7
Elon Musk, Zelenskiy'nin Barış Değil Para İstediğini Belirtti

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!