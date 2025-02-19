ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Rusya-Ukrayna Savaşı ABD ve Avrupa'nın Çıkarına Değil

Waltz: "Bu savaş kimsenin çıkarına değil"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya-Ukrayna savaşının her iki tarafın çıkarlarına uymadığını belirterek, "Bu ABD ve Avrupa'nın da çıkarına değil," dedi.

CNN ve AP'ye verdiği röportajda, Waltz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ABD ve Rus heyetlerinin toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi gerektiğini ifade eden Waltz, "Toprak ve güvenlik garantilerine" ilişkin müzakerelerin yapılacağını belirtti.

Trump'ın Kararlılığı

Waltz, Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, "Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde süregelen ölüm ve yıkıma kesinlikle katlanamayız," dedi.

Ayrıca, Trump’ın Vladimir Putin ile 12 Şubat’ta yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Waltz, "Bu görüşme, son yıllarda iki ülkenin liderleri arasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesiydi," ifadesini kullandı.

Bütün Taraflarla İletişim önemli

Yalnızca savaşın sona ermesi için değil, aynı zamanda gelecekte üretken ilişkilerin kurulabilmesi adına hızla çalışmayı umut ettiklerini kaydeden Waltz, "Tarafları bir araya getireceksek, her iki tarafla da görüşmek zorundayız," dedi. Trump'ın Putin ile görüştükten dakikalar sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iletişime geçtiğini hatırlattı.

Görüşmeler ve Danışma Süreçleri

Riyad'daki toplantının 4,5 saat sürdüğünü ve her iki tarafın da ilerleyen süreçte daha fazla iletişimde kalma sözü verdiğini belirten Waltz, Rusya'nın ilhakı konusunu tartışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ayrıca, toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini kaydeden Steve Witkoff, "Bu oturumdan sonra daha iyi bir sonuç hayal edemezdik," dedi.

Sonuç

ABD ve Rus heyetlerinin Riyad toplantısı, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve savaşın sona erdirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Taraflar, süreç boyunca iletişimi devam ettireceklerini açıkladılar.