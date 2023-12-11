ABD’nin ürettiği beyaz fosforlu top mermileri İsrail’in Lübnan’ı bombalamasında kullanıldı

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı ve Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırılarını Lübnan’a da genişletti. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerini de vurmaya devam ediyor. İsrail, dün akşam saatlerinde Şam’ın çevresindeki bazı noktaları hedef aldı ve iki Hizbullah savaşçısını öldürdü. İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Bugün gündeme düşen bir habere göre İsrail'in Lübnan'a yönelik iki aydır sürdürdüğü saldırıları ele alan çarpıcı bir analize imza attı. Gazetenin haberine göre İsrail sınırı yakınındaki Dheira'ya ateşlenen ve en az dört evi yakıp kül eden 155 milimetrelik üç top mermisinin kalıntılarını bulduğunu belirtti.

Yapılan haberde, İsrail'in Lübnan'ı yasaklı silahlarla vurduğu vurgulandı. Kalıntılarına ulaşılan ve yüksek sıcaklık değerlerinde yanabildiği belirtilen ve beyaz fosfor içeren bu top mermilerinin kullanıldığına dair tespitler olduğu belirtildi. Bu mermilerin, temas ettikleri cilde yapışarak ölümcül yanıklara ve solunum yolu hasarına yol açtığı ifade edildi. Ayrıca, bu tür silahların uluslararası hukuka göre kullanılmasının yasak olduğu vurgulandı.

Beyaz Fosfor Nedir? Neden Yasak?



Beyaz fosfor, fosfor elementinin bir allotropudur. Duman kamuflajı ve hedef tayininde ve aynı zamanda da bir yangın silahı olarak askeriyede yaygın kullanım alanları bulmuştur. Ancak beyaz fosfor, cilde yapışarak ölümcül yanıklara ve solunum yolu hasarına neden olur. Bu nedenle, uluslararası hukuka göre sivillerin yoğun olduğu yerlerde kullanılması yasaklanmıştır. Beyaz fosfor, 1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu kapsamında yangın silahı olarak tanımlanmıştır. ABD, bu konvansiyona taraf olmakla birlikte, yangın silahlarını içeren III. protokolü imzalamamıştır. Bu da ABD’nin beyaz fosforlu silahları İsrail’e sattığı anlamına geliyor.