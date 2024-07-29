ABD'nin Venezuela Seçimleri Üzerindeki Endişeleri

ABD Dış Politikasında Venezuela Seçimleri Üzerine Endişeler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki son seçim sonuçlarıyla ilgili olarak endişelerini dile getirdi. Kirby, seçimlerin halkın iradesini ne kadar yansıttığı konusunda belirsizlikler olduğunu kaydetti.

Seçimlere İlişkin Açıklamalar

Telekonferans aracılığıyla düzenlenen basın brifinginde, Kirby, Venezuela halkının sandık başına giderek siyasi tercihlerinin arkasında durması gerektiğini belirtti ve bu durumu tebrik etti. Ancak açıklanan sonuçların, halkın gerçek iradesini yansıtmadığı endişesini vurguladı.

Kirby, "Venezuelalı seçim yetkililerinin açıklamalarını gördük ve dürüst olmak gerekirse açıklanan sonuçların Venezuela halkının iradesini ve oylarını yansıtmadığı yönünde ciddi endişelerimiz var," ifadesini kullandı. Her bir oyunun doğru şekilde sayılmasını istediklerini belirten Kirby, bağımsız gözlemcilerin raporlarını zamanında beklediklerini de ekledi.

Beyaz Saray'ın Beklentileri

Seçim sonuçları hakkında henüz kesin bir yargıya varmadıklarını belirten Kirby, tüm detayların açıklanmasını beklediklerini dile getirdi ve "O zamana dek bir yargıda bulunmuyoruz. Uluslararası kamuoyu da gelişmeleri izliyor, biz de ona göre hareket edeceğiz," şeklinde konuştu.

Venezuela'daki Seçim Sonuçları

Venezuela Seçim Konseyi tarafından açıklanan sonuçlara göre, Nicolas Maduro, %51.20 oy oranıyla 3. kez devlet başkanı seçildi. Ancak muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, bu seçim sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.